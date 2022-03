Choferes de El Nene seguirán trabajando con el 50% de las unidades hasta que les cancelen lo adeudado

El conflicto en el transporte público no ha finalizado. Luego de un viernes caótico, con múltiples reuniones de última hora y acusaciones entre los empresarios, el gremio de la Unión Tranviarios Automotor y el Estado provincial, los usuarios aún deben estar atentos en las paradas de colectivos. Esto en el caso puntual de quienes utilizan las líneas de la empresa El Nene , por cuanto sus choferes son a quienes aún les siguen adeudando sus haberes. Misma situación corre para los trabajadores de la Cooperativa San Fernando pero hay una diferencia entre ellos.

Los primeros, conociendo los inconvenientes administrativos por los que atraviesa la firma, decidieron recibir el 60% de sus haberes y aunque hay promesa de completar los mismos en el transcurso de esta semana, van a mantener la medida de no sacar la totalidad de las unidades a la calle. Así se ha trabajado todo el fin de semana y se mantendrá en el inicio de esta nueva, que será cuando más se notará esta modalidad laboral. Al complicado panorama de la cantidad de colectivos en hora pico, se sumará la falta de unidades.

Respecto a San Fernando, todos los colectivos están trabajando normalmente, aunque tampoco a ellos se les pagó completo el mes de Febrero y están a la espera también de una promesa de pronta solución.

Apoyo gremial

Es por ello que "UTA no va a levantar el paro porque no se ha completado la totalidad del pago de los salarios a los trabajadores", indicaron fuentes oficiales del sindicato a Diario La Unión . "Se va a esperar a que, entre el lunes y el martes, se cumpla el compromiso de las empresas de transporte. No levantando la medida de fuerza se sigue conteniendo y dando resguardo a los trabajadores", añadieron.

Esta modalidad de paro parcial de los choferes de El Nene debe ser tenida en cuenta por los usuarios, quienes son otros de los directos perjudicados por el incumplimiento de las patronales.

En otro orden, recordemos que por estas actitudes de los empresarios es que el Ministerio de Coordinación Regional, Logística y Transporte sentenció el pasado viernes que se va a "evaluar con mucha seriedad y no descartamos quitarle las licencias a las empresas que no están cumpliendo".