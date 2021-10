Colegio confesionales piden a Educación volver a la gradualidad para no exponer la salud

Por Resolución Ministerial n° 327 del pasado 28 de Septiembre, el Ministerio de Educación determinó que desde el 1° de Octubre, todos los niveles educativos debían regresar a la presencialidad plena, a pesar que la mayoría de los edificios escolares no cuentan con la adecuada ventilación y aún menos se puede respetar la distancia entre los alumnos.

Con la vista puesta en esto, los colegios confesionales elevaron al día siguiente de esta Resolución una nota a la cartera educativa que dirige Andrea Centurión solicitan se los autorice a generar una gradualidad para así preservar, según su mirada, la salud del alumnado. Lo indicado a Diario La Unión y que se señala en la nota presentada, es que hay impedimentos edilicios que no hacen posible el adecuado dictado de los contenidos pedagógicos mientras se pretende al mismo tiempo el ciudado de la salud.

Y en este punto los colegios confesionales, agrupados desde la Vicaría Episcopal de Educación, sostienen que "para algunas líneas de curso de distintos colegios (los cuales fueron informados a los supervisores), las aulas no tienen el requisito obligatorio para la condición de Excepción de ventilación cruzada, situación que expondría la salud de los estudiantes y docentes".

Según lo indicado en la nota presentada a Claudia Madina, Directora de la Dirección Provincial de Educación Privada, Municipal, Social y Cooperativa , "la presencialidad es un deseo y un objetivo al que ansiamos llegar, sin descuidar el bien común, llevando tranquilidad a las familias de que la escuela no resulta ser un foco de contagio. Nuestro trabajo para brindar la asistencia plena de los alumnos no cesará debido a la naturaleza cambiante de la situación epidemiológica y los esfuerzos económicos y administrativos seguirán realizándose para adaptar los edificios a las necesidades".

No terminó la pandemia

Asimismo, el titular de la Vicaría, Pbro. Oscar Tapia precisó que aunque la presencialidad plena es una protocolo deseable de poder aplicarse, en la práctica no es factible. "Nosotros deseamos la presencialidad plena pero se debe ser muy racional porque no se ha decretado el fin de la pandemia y muchos padres tienen miedo. Por eso hay que ser prudentes porque no se ha logrado la inmunidad de rebaño y en la escuela somos responsables y por eso pedimos la gradualidad". Y agregó "no podemos volver de golpe. El 27 de Septiembre nos dicen que regresamos el 1° de Octubre y con cuatro días de diferencia, no podemos volver al 1° de Marzo de 2020 cuando no teníamos la pandemia".

Sobre el cuidado de las trayectorias escolares confirmaron estos establecimientos que en el caso de aceptarse la vuelta a la gradualidad que "se otorgara prioridad en la presencialidad plena a estudiantes que no cuentan con dispositivos o medios para acceder a la educación virtual, los mismos, al ser estudiantes en riesgo pedagógico, están por fuera del sistema de burbujas, con acta acuerdo con las familias, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución CFE 174/12".