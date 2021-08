Colegios privados: se viene un aumento de la cuota que rondará el 10%

El retorno a la presencialidad es evaluado por las autoridades tanto sanitarias como educativas, como favorable y óptimo para el niño, esto ante los mejores indicadores sanitarios. Los padres, en tanto, rearmaron sus rutinas pero ahora deberán recalcular además los gastos que deberán enfrentar por cuanto los establecimientos privados, preparan un incremento de las cuotas. El panorama no es el mejor para el sector, porque hay una evidente caída en el pago de las cuotas y otro tanto sucede con el aporte que se genera desde el Estado. Todo esto luego termina impactando en la economía familiar, para cerrar así un círculo donde se hace evidente el impacto negativo de la pandemia en la economía.



La determinación de la suba de la mensualidad se daría porque los colegios no han podido aún hacer frente a un aumento de sueldo que le corresponde a los docentes y es por ello que, aunque no hay autorización de parte del Ministerio de Educación para generar subas en las cuotas, se ha previsto hacer uso de un Decreto Acuerdo n° 1485 y por medio de eso se aplicará una suba que rondará, dependiendo del establecimiento educativo, entre un 6 al 10%. Esto correrá desde el mes de Septiembre y no podrá ser retroactivo al inicio del ciclo lectivo.



Uno de los colegios que apura esta medida es el Instituto Superior Enrique Hood y se espera que la medida se esté replicando en los otros, tanto confesionales o no. Y en este punto se debe tener en cuenta que ya se está en época de que los padres comiencen a preinscribir a sus hijos y eso también implica otro desembolso significado de dinero.



“Lo que vamos a aumentar nosotros va a ser entre un 7 u 8% porque realmente estamos en un cuello de botella a partir del regreso a la presencialidad, porque esto nos hace mucho peor. Esto porque ya el movimiento de la escuela ya es total y esto hace aún más difícil la situación que estamos pasando”, indicó en declaraciones radiales Elizabeth Roldán, apoderada del Hood. Luego Roldán, adelantando la reacción de los padres, reconoció que “somos concientes que ellos no pueden pagar. Sabemos, lamentablemente que la situación no está fácil”. Y para poner orden en los valores que se manejan en este sector, comentó que hay establecimientos que tienen entre el 60 y70% de su plantilla de personal por fuera de la subvención que da el Estado. En el caso particular de esta institución, se trata del 40%.



La decisión de la suba en los valores de las mensualidades, según lo comentado por la titular de este colegio, comenzará a regir en todos los centros educativos privados, fundamentalmente los que no son confesionales. Y esta aclaración vale porque según ellos “somos los que estamos más complicados por las diferencias económicas”.



Mora y crédito



En este marco y ante una realidad preocupante en lo económico y como los colegios vienen acusando una preocupante mora en el pago de las cuotas, se ha llegado a plantear desde el Concejo Deliberante capitalino que a los padres o tutores se los habilite con un crédito de la Caja Municipal. La iniciativa fue elevada por el edil Fernando Navarro apunta a facilitar el pago de las mensualidades y para eso el crédito tendría una bajo interés mensual, que se estima sería del 1%. La propuesta del concejal surgió tras haber mantenido diálogo con los propietarios de los establecimientos educativos, quienes la plantearon la acuciante realidad económica que están atravesando.