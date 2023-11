Comenzó a regir la Ley de Alcohol Cero: multas, valores y adhesiones

Rige desde este lunes la adhesión de Catamarca a la Ley de Alcohol Cero n° 27714, modificatoria del inciso del Artículo 48° de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449. La normativa exige un nivel de cero en sangre para los conductores de cualquier tipo de rodado, incluso bicicletas. Vale indicar en cuanto a la aplicación que la mayoría de los municipios no han adherido a la misma. En este sentido ell titular de la Dirección de Seguridad Vial, Sergio Leiva ya indicó, para de esta manera ir aclarando el tema del alcance que "la mayoría de las comunas lo tiene en estudio. Nuestra Dirección y la Policía de la Provincia podrán realizar controles y sancionar aplicando ya la Ley 5810, que es la ley mediante la cual nuestra provincia adhirió, tanto en rutas provinciales, nacionales que atraviesan nuestra provincia y fuera de los ejidos urbanos de los municipios que aún no adhirieron o no adhieran en el futuro”.

Ahora bien, la norma, a la que la provincia adhirió en septiembre, tenía 60 días de gracia, lapso que venció a partir de este lunes 13 de noviembre. De esta forma, a partir de este día se elimina el límite de tolerancia de alcohol en sangre para los conductores que, hasta el momento, es de 0,20 miligramos para motociclistas y de 0,50 para automovilistas particulares. Así, Catamarca estará en igual condiciones que otras jurisdicciones como Córdoba, Salta y Jujuy, entre otras, que vienen implementando la tolerancia cero.

Leiva explicó que también habrá una modificación en cuanto a las multas a aplicar en el caso de registrarse conductores en infracción, y que las mismas tendrán distintos montos de acuerdo a la gravedad detectada. Las multas van de los 50 mil pesos a los 600 mil, además de la retención de la licencia de conducir por lapsos de tres a seis meses, y la quita de puntos de “scoring”.

Una de las novedades, es que ahora también serán objetivo de los controles aquellas personas que se trasladen en bicicletas. “Hemos detectado casos de ciclistas que van en estado lamentable, y eso es un peligro principalmente para ellos, ya que son conductores vulnerables y pueden ser arrollados por otros vehículos”, explicó el director de Seguridad Vial. En el caso de los ciclistas, podrán ser sancionados con multas y la retención del rodado.

Si bien señaló que durante los controles efectuados en ámbitos de la Capital se ha notado una alentadora disminución de detección de conductores alcoholizados, la situación en el interior de la provincia es más preocupante. Esto es así por una relajación ante las normativas vigentes. “En el interior es muy común ver todavía a motociclistas que circulan sin casco, sin luces, y la presencia de conductores alcololizados suele ser mayor”, explicó. “Estas son conductas humanas que no se cambian de un día para el otro, pero con el trabajo sostenido de concientización hacia la población y de formación al personal de cada municipio, soy optimista en que vamos a lograr tener una mejor calidad de conductores en nuestra provincia”, señaló Leiva.