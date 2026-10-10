Cómo hacer una carrot cake saludable

La carrot cake o torta de zanahoria es una de las opciones preferidas para acompañar el mate o disfrutar en la merienda. Esta versión combina una masa húmeda con zanahorias ralladas, nueces y canela, y suma una crema de castañas de cajú que aporta una textura suave y un sabor delicado.

La receta lleva ingredientes fáciles de conseguir y permite preparar una torta casera con un toque diferente. La combinación de harina integral, zanahoria y frutos secos aporta variedad de texturas, mientras que la crema de cajú funciona como cobertura.

Qué ingredientes se necesitan para hacer carrot cake

Para la torta:

3 zanahorias medianas ralladas

1 taza de harina integral

1 taza de harina 0000

1 taza de azúcar mascabo

1/2 taza de aceite

3 huevos

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de canela

1/2 taza de nueces picadas

1 pizca de sal

Para la crema de castañas de cajú:

1 taza de castañas de cajú remojadas durante 4 horas

3 cucharadas de miel

Jugo de medio limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

1/4 de taza de agua

Cómo preparar la carrot cake paso a paso

Preparar el horno y el molde: precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde para evitar que la torta se pegue. Batir los huevos y el azúcar: colocar ambos ingredientes en un recipiente y batir hasta obtener una mezcla espumosa. Agregar el aceite e integrar. Incorporar los ingredientes secos: sumar la harina integral, la harina 0000, el polvo de hornear, la canela y la sal. Mezclar hasta integrar. Agregar las zanahorias y las nueces: incorporar las zanahorias ralladas y las nueces picadas, y revolver para distribuirlas de manera uniforme en la preparación. Hornear la torta: volcar la mezcla en el molde y cocinar durante 35 a 40 minutos. Para comprobar si está lista, insertar un palillo en el centro: debe salir sin restos de masa cruda. Preparar la crema de cajú: procesar las castañas remojadas junto con la miel, el jugo de limón, la esencia de vainilla y el agua hasta conseguir una crema suave. Decorar y servir: esperar a que la torta se enfríe por completo antes de cubrirla con la crema de castañas de cajú.

El secreto para que quede húmeda y sabrosa

Para conseguir una buena textura, es importante no excederse con el tiempo de cocción. El horno debe estar precalentado y conviene revisar la torta cerca del final del tiempo indicado para evitar que se seque.

También es fundamental dejarla enfriar antes de colocar la crema. De esta manera, la cobertura conserva su consistencia y se distribuye de forma pareja.

La crema de castañas de cajú aporta un acabado suave y combina con el sabor de la zanahoria, la canela y las nueces. Una vez lista, la torta se puede cortar en porciones y servir en la merienda o como postre.