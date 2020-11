Con críticas a los gremios, docentes de los IES piden precisiones sobre el ciclo lectivo

Los docentes autoconvocados cargaron duro contra los referentes gremiales del sector y cuestionaron a las autoridades de Educación por la falta de respuesta con respecto a la finalización del ciclo lectivo y la continuidad para el próximo año. Además, ratificaron la marcha del silencio para la jornada de este viernes.

Una de las docentes referente de los autoconvocados, María Teresa Argañaraz, dijo que existe un desconocimiento por parte de las propias autoridades de la provincia sobre cómo será el cierre del año lectivo de los IES y qué carreras seguirán vigente en 2021.

“Es llamativo que justo cuando anunciamos medidas en contra el traspaso de los IES, el gobernador (Raúl Jalil) solo explica lo que le conviene, a través de algunos medios de comunicación que le convienen”, afirmó la docente enojada.

Por otra parte, María Teresa Argañaraz dijo que las manifestaciones y bocinazos se hacen sentir y tienen el acompañamiento de la gente, sobre todo en el interior provincial, donde los IES tienen una incidencia social mucho más importante.

“No sabemos de quién dependemos, estamos en el aire. De hecho, no hemos sido autorizados a promocionar carreras para el 2021 y tampoco habrá apertura de nuevas carreras para el año que viene. Los alumnos no saben qué va a pasar. No sé si el gobernador sabe lo que está haciendo, desconoce las leyes de educación nacional y provincial. Está creando un ministerio paralelo”, manifestó la docente, en declaraciones a Radio República.

Los docentes autoconvocados confirmaron que sigue en pie la marcha del silencio convocada para hoy a las 19, y que se unirán en forma simbólica con los municipios para visualizar el rechazo a la reforma docentes y la derogación del decreto, mediante el cual se impulsa el traspaso de los IES.

Por último, expresaron su malestar por la falta ya que Educación no llegó a cubrir los espacios curriculares 2020 y quedaron cargos vacantes.