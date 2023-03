Conadu Histórica propondrá a la asamblea nacional un salario de compensación de $170 mil

El Gobierno Nacional, finalizado el mes de febrero no cumplió con el compromiso asumido en la última paritaria de diciembre, en la que se había comprometido a convocar a una mesa de revisión para dar cierre a la misma. En función de este imcumplimeinto y la dilación por una nueva convocatoria, es que toda la docencia universaria y preuniversitaria se encuentra en alerta y asamblea permanente.

En el caso de Catamarca y para analiza el plan de lucha que propondra en la próxima asamblea del Congreso de la Federación, a lllevarse a cabo el próximo 10 marzo, la Conadu Histórica se reunió el pasado viernes para analizar el mandato de las bases.

Así lo confirmó a La Unión, Juan Manuel March, secretario general de la Conadu Histórica en Catamarca, indicando que “vamos a definir qué medidas vamos a tomar frente al problema del desgaste del salado, la falta de poder adquisitivo y los aumentos insuficientes”. En este sentido, la asamblea realizada sobre el final de la semana pasada convino pedir “un sueldo de compensación de $170 mil que vaya al básico del sueldo testigo, que es el cargo del ayudante diplomado con semi dedicación exclusiva, 30% en una cuota y clausula gatillo mensual. A esto sumamos una renta para todos los docentes ad honorem y derogación del Impuesto a las Ganancias”.

La voz de Catamarca se va a sumar al del resto de las representaciones y según March, es muy posible que se dicten medidas de fuerza. En este sentido el gremialista recordó a la docencia universitaria catamarqueña, que está circulando una encuesta, para que allí opinen quienes no han podido estar presentes en la asamblea del viernes pasado.

Respecto a lo que se contra ofrezca desde el Gobierno Nacional, las expectativas del secretario general de la Conadu Histórica en Catamarca, no son las mejores. “En base a lo que pasó el año pasado, lo que esperamos para este 2023 no es muy bueno. Llegamos a esta situación porque no nos dejan otra opción. Nosotros no reclamamos por lo salarial sino que también está el tema de los recursos, la conectividad, la infraestructura y muchas otras cosas que están haciendo muy difícil la docencia”.