Conciliación en el conflicto docente: los gremios no fueron notificados y ratifican el paro

En medio de una gran confusión, se conoció sobre las 21 hs del domingo que el Gobierno había interpuesto una medida de conciliación obligatoria por el paro docente anunciado para este lunes y martes. La medida había sido solicitada por el Ministerio de Educación el viernes pero la implementación y comunicación a la Intersindical nunca se concretó, lo que generó incertidumbre sobre todo en los docentes, padres y alumnos sobre en las últimas horas del fin de semana, cuando todo estaba previsto para dos jornadas de paro.

Los gremios, en tanto confirmaron rotundamente, según la consulta realizada por La Unión, que ellos no tienen constancia de esta medida de la Dirección de Inspección Laboral y por lo tanto, si la conciliación recién materialmente se va a notificar a primera hora del lunes, adelantaron que la medida de fuerza como tal se mantiene y que durante la jornada ya en marcha, se indicaran los pasos a seguir.

El paro ratificado

Este lunes y martes la Intersindical docente había anunciado que iba a llevar adelante la primera medida de fuerza propia de este año, luego de no haber obtenido respuesta a los requerimientos de aumentos salariales, por cuanto el incremento propuesto por el Ejecutivo provincial no fue satisfactorio. Luego que se conociera la novedad de la conciliación obligatoria, que como tal no fue comunicada los gremios, uno de ellos salió a ratificar la medida de fuerza. Es el caso de SIDCa, quienes informaron a sus afiliados que "la medida de fuerza de mantiene firme y ante comentarios maliciosos de que habría una conciliación obligatoria, se le manifiesta a toda la docencia que la misma no se notificó y por lo tanto, seguimos en la lucha".

En el medio, en las últimas horas y según ATECa, para desalentar a la docencia a plegarse al paro, se hizo circular vía redes sociales un mensaje, donde se refería que los gremios durante la paritaria se habían opuesto a la Jornada Completa para estar en favor de la Jornada Extendida, la que no sería favorable para los maestros en cuanto a lo salarial y el puntaje. Al respecto, el gremio mayoritario de la docencia catamarqueña, advirtió que "ante versiones que circulan por los grupos de WhatsApp, con el único fin de desalentar la gran adhesión al paro de lunes y martes, se está intentando confundir a los docentes con la circulación de mentiras".

Salarios y Jornada Completa

En la raíz de este paro, anunciado la semana pasada luego de que fracasara la reunión con la ministra de Trabajo, Verónica Soria, está el requerimiento de un aumento del 40% por parte de la Intersindical o en su defecto, una actualización mensual y no bimestral pero la contra oferta oficial de un 8% que ya estaba previsto para el sueldo de noviembre a octubre.

El otro conflicto, es el pedagógico. Tal como lo informaron y consta en las actas de la paritaria, los sindicatos docentes sostienen que no hay información sobre cómo se va a aplicar la Jornada Completa y aún menos, las consecuencias que habrá en las cargas horarias, las incompatibilidades de cargos y el aumento concreto en los salarios. Desde Educación y por orden del Ejecutivo, se sabe que se dispuso como fecha de implementación de esta nueva modalidad, el próximo 1º de Septiembre pero ya funcionarios de la cartera que dirige Andrea Centurión, descartan que ese plazo se vaya a cumplir.