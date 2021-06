Conciliación con Educación: ahora el conflicto con los gremios es por las titularizaciones

El viernes pasado se reanudaron las audiencias de conciliación obligatoria, instancia que había quedado suspendida por la interrupción de la Etapa Roja. En el primer encuentro se habló nuevamente de las vacunas, no habiendo avance en específico sobre este tema, por cuanto se sostiene que no habrá por el momento un cronograma puntual para el sector. Luego y en cuanto al conflicto tema de las asambleas docentes, se comunicó que las mismas tendrán continuidad una vez que el COE habilite nuevamente la realización de las mismas.

En el segundo encuentro de hoy miércoles estuvieron presentes todos los gremios y en representación del Gobierno provincial, lo hicieron la ministra de Educación, Andrea Centurión y el titular de la cartera de Trabajo, Ariel Luna. El tema central fue el de las titularizaciones para el Nivel Secundario y allí se generó una nueva diferencia, por cuanto el gobierno está proponiendo un formato selectivo el que fue rechazado de plano por la Intersindical Docente.

Según indicó Juan Godoy, secretario general de SUTECa a Diario La Unión “no estamos de acuerdo porque esta imposición deja a trabajadores de la educación fuera de la estabilidad laboral”. Según la propuesta oficial sólo pueden acceder a la titularización de cargos en el ámbito de los Secundarios los agentes que tengan dos años de antigüedad como Interinos. En este punto, los gremios sostienen y así lo explicó Godoy “que el Título Tres no se considerará de ahora en más y eso perjudica a todos los docentes de las modalidades de Adultos, escuelas técnicas y artísticas. Con este parámetro, ellos no estarían incluidos y no podrían titularizarse”. Y añadió “no podemos dejar a tantos docentes de tantos años de docencia fuera del sistema”.

La discusión sobre este y otros temas, continuará mañana desde las 9 hs y la expectativa girará sobre si luego de esta reunión las partes ya podrán quedar liberadas y, de concretarse esto, los gremios analizan los pasos y determinaciones que tomarán.