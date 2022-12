Confirman que el dique Motegasta está casi seco y que Pirquitas tuvo un alivio

La realidad de los espejos de agua de la provincia no es otra que una estación seca complicada, lo que para las autoridades es parte de la normalidad pero lo cierto es que esto termina repercutiendo de manera negativa en la población.

Tras el informe de La Unión sobre el estado de dos de los diques más importantes de la provincia, el de Motegasta en La Paz y el de Las Pirquitas en Fray Mamerto Esquiú, autoridades de la Dirección de Riego reconocieron en parte el grado de gravedad de estos, a la vez que pusieron el alerta sobre otros dos que sí están bajo lo que indicaron es “emergencia hídrica”.

Las imágenes compartidas sobre lo que acontece en los diques responde ciertamente a una estación de sequía pero se aclara que la misma es advertida solo por el impacto que esto genera en la comunidad, tanto la que se nutre del agua para consumo como la que los necesita para el riego de sus producciones.

Por caso, respecto al dique de Motegasta el responsable de Riego, Matías Cabrera reconoció que este “no tuvo ningún ingreso y que prácticamente está seco”. La imagen de por sí ya era contundente, y las declaraciones del funcionario no hicieron más que corroborar lo publicado. Y en cuanto al impacto, el funcionario dijo en declaraciones a Radio Valle que lo que sucede con este dique impacta de lleno en la ciudad de Recreo. “Es de público conocimiento los problemas de abastecimiento de agua allí, lo que es causa de la realidad del dique de Motegasta”.

Este espejo de agua y otros dos son los que están declarados en “emergencia hídrica” y esto obviamente por el escaso nivel de agua. Al anterior, se suma el de La Cañada en la localidad de Alijilán, el cual no registra ingresos a pesar de las lluvias del fin de semana próximo pasado. En cuanto al dique de Collagasta, su cuadro de situación no deja de ser grave. “Logramos recuperar 22 centímetros con el ingreso de agua al embalse” pero eso no ha hecho que genere un cambio que pueda ser sustancial.

Se debe tener presente que el dique de La Cañada, cuya agua es de uso para el riego, está con 12.55 de cota bajo el nivel de vertedero. En el caso del otro, su agua es utilizada también para riego en el caso de la Colonia Achalco, además de ser para consumo para esta misma localidad y también para Tapso.

Pirquitas, ¿alivio?

Sobre el de Pirquitas, acusó Cabrera que aunque la imagen que compartió La Unión es contundente, su realidad es menos grave que los otros casos. Esto por cuanto las lluvias del fin de semana le llevaron “un pequeño alivio”. El espejo de agua del departamento Fray Mamerto, que provee de agua tanto para el consumo como para el riego, se encuentra en un nivel de 18.29 bajo el nivel de vertedero.

Aquí se indicó desde Riego que las últimas lluvias sí tuvieron impacto lo que genera, a juicio de las autoridades, que “se iguale la erogación que se está haciendo en el servicio tanto para el agua potable como para el riego para Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo y las colonias de Nueva Coneta y del Valle. Podemos decir que estamos detenidos en el descenso de la cota”. Dique Las Pirquitas

“La imagen del nivel bajo del dique genera un poco de alarma, se debe decir que estamos 22 centímetros por fuera de la media anual con respecto a años anteriores”.

Cabrera apuntó que las mejoras en todos los diques comenzarán a ser visibles cuando comience el ingreso de agua, lo que se dará entre finales de diciembre y la primera semana de abril. Mientras tanto, se deberá no solo esperar sino seguir racionalizando, porque aunque no se diga con contundencia, son los vecinos de estos diques los que también están padeciendo la sequía.