Dictaron conciliación obligatoria Conflicto en Galaxy Lithium: no reincorporaron a los trabajadores despedidos Intervino la Dirección de Inspección Laboral y la Policía minera. La empresa se comprometió a resolver los 11 puntos reclamados por los mineros pero no accedió sobre volver a tomar a quienes encabezaron el quite de colaboración. UOCRA quedó en la mira.