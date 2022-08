Conformaron la Coordinadora de trabajadores con ahorristas y trabajadores autoconvocados

Los conflictos gremiales y las protestas salariales que se vienen suscitando en la provincia desde hace meses, la mayoría de los cuales no han obtenido a la fecha una respuesta oficial, se han convertido en escenario para una nueva instancia de visibilización de reclamos. El nuevo espacio que estará por fuera de los partidos políticos y los mismos gremios, gestó y consolidó el pasado 25 de Agosto, Día de la Autonomía.

El sector, que aspira a ser una coordinadora que va a sumar a todos los reclamos sociales que la Provincia estaría desatendiendo y dejando sin una solución. Es así que aquí se darán cita los ahorristas damnificados por las financieras, los trabajadores Autoconvocados que marchan pero que no están agremiados, desocupados y empleados de la Secretaría de la Vivienda , quienes tras la conciliación obligatoria, siguen reclamando la equiparación salarial con el Ministerio de la Vivienda.

En el caso de los estafados por las financieras, se hizo la aclaración específica que se trata del grupo denominado de los "blandos", que no son los que marchan por las noches y con quienes se enfrentaron el viernes pasado frente el Juzgado Federal. Uno de los referentes de este nuevo espacio además remarcó " en particular de este grupo, son trabajadores de la Administración Pública que se vieron burlados. No son ni empresarios sino personas comunes que apostaron a esta promesa económica y consideran que el Gobierno tiene parte de responsabilidad".

El objetivo de esta Coordinadora, así lo expresaron, es nuclear a la gente trabajadora por fuera de las entidades gremiales y los partidos políticos, "para que justamente ninguno de estos se aprovecha aún más de la gente". Los pasos que adelantaron van a tomar, es seguir aglutinando reclamos de trabajadores y formalizar con una manifestación, que de momento podría suceder en quince días.