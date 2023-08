Continúa el reclamo de los trabajadores de la Ex Capresca: Se reunieron para definir medidas de fuerza

Tras un encuentro postergado desde el viernes pasado, empleados de Ex Capresca se reunieron hoy para determinar acciones de protesta en busca de una recomposición salarial. La propuesta gubernamental de adelanto de utilidades no satisface el reclamo de los trabajadores, quienes insisten en un adicional por tareas específicas y una justa remuneración acorde a su contribución en el sector.

En medio de una persistente incertidumbre que mantiene a la expectativa a los empleados de la Ex Capresca, una entidad clave en el ámbito del juego y el seguro, la lucha por un adicional de tareas específicas es el eje central de atención en las últimas semanas. Durante el día de ayer, los trabajadores de esta institución se congregaron para debatir y determinar las medidas de fuerza que tomarán en busca de una respuesta a sus exigencias salariales.

La situación, que escaló durante meses, cobra mayor relevancia a medida que los trabajadores de Ex Capresca se unen en su determinación de obtener una justa compensación por sus tareas y contribuciones en un sector económico crucial. La ingeniera Viviana Espeche, una portavoz del grupo, explicó que los empleados no buscan simplemente un aumento de sueldo, sino una reestructuración salarial que refleje adecuadamente la naturaleza generadora y recaudadora de la institución.

El reclamo, que comenzó en abril pasado, ha ganado impulso a lo largo de los meses. Más de 140 empleados se han mantenido en asamblea permanente, llevando a cabo manifestaciones diarias de dos horas, de 10 a 12 del mediodía, como parte de su protesta. Sin embargo, este esfuerzo no impidió que siguieran cumpliendo con sus tareas habituales durante el resto del día.

En un intento de diálogo para solucionar el conflicto, representantes de los empleados fueron recibidos por un asesor de la ministra a finales de julio. En esta reunión, se les solicitó que aguardaran hasta el 15 de agosto para recibir una respuesta oficial a sus demandas salariales. La espera culminó con una reunión el pasado 15 de agosto en el Ministerio de Economía, donde los trabajadores esperaban una propuesta que atendiera sus necesidades.

No obstante, según Espeche, la oferta presentada por el gobierno no estuvo a la altura de sus expectativas. En vez de una recomposición salarial, se les propuso un adelanto de utilidades correspondientes al año 2021, lo cual no resuelve las inquietudes esenciales de los empleados. "Estamos pidiendo una recomposición de un adicional por tareas específicas propias de este organismo, ya que este organismo es generador y recaudador", enfatizó.

La falta de alineación entre las demandas de los trabajadores y la propuesta gubernamental exacerba la tensión y la frustración entre los empleados. La situación continúa en evolución, ya que, tras la insatisfacción con la oferta inicial, los trabajadores se congregaron nuevamente para definir las acciones de protesta que implementarán en los próximos días.

En este panorama, el desafío radica en conciliar las necesidades de los empleados con las limitaciones y consideraciones financieras del gobierno. La Ex Capresca, como entidad recaudadora y generadora de ingresos a través del juego y el seguro, juega un papel crucial en el ámbito económico y fiscal.

A medida que el conflicto persiste y las negociaciones continúan, la mirada se dirige hacia las próximas acciones que tomarán tanto los trabajadores como las autoridades gubernamentales.