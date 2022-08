Córdoba: Fue a renovar la licencia de conducir y la calificaron de incapacitada porque tuvo cáncer de mama

Una joven fue a renovar la licencia de conducir y contó en Twitter la mala experiencia que vivió. Los responsables del área le preguntaron por qué tenía el pelo corto y expusieron su enfermedad en el carnet.

Florencia relató en la red social que lloró, que la calificaron de “incapacitada” y le dieron el registro sólo por dos años a pesar de que ya superó el cáncer de mama y no se encuentra bajo tratamiento.

“Vine a renovar el carnet de conducir, me voy con estrés, secándome las lágrimas y con la etiqueta de 'incapacitada' en la frente. Me lo dieron sólo por 2 años, pidiéndome un apto médico para conducir y en el carnet me ponen la enfermedad. ¿Qué necesidad?”, publicó la usuaria @florcita_an. El primero de los tuits que escribió contando lo que le pasó. (Foto: Twitter / @florcita_an).

Y agregó: “A todo esto, fue porque me vieron con el pelo corto y me dicen '¿qué paso con el pelo?'. Y le conté que por la quimio se me cayó. Y ahí me preguntan cuando fue la última, le digo en junio y me dice que no me pueden dar el carnet. Que necesitan apto médico...”. La joven contó en las redes sociales la mala experiencia que vivió. (Foto: Twitter/ @florcita_an)

Ante esto, tuvo que llamar a su médico para que le enviara un certificado. Una vez que lo presentó, le indicaron que le iban a renovar la licencia, pero sólo por dos años. Los tuits donde Florencia contó la mala experiencia que vivió. (Foto: Twitter/ @anita_an).

“Ahora pienso, si no me veían el pelo corto no preguntaban nada y me lo daban sin drama como se lo dan a todo el mundo... Y sin preguntarles nada, sólo si tienen problemas en la visión y haciendo el examen visual. ¿Y por qué por 2 años? ¿Qué cambiaría en ese tiempo?”, detalló.