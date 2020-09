Crece el malestar docente por la falta de conectividad y exigen a Gordillo soluciones

Un grupo de docentes autoconvocados expresaron ayer su malestar por la falta de conectividad y exigen al ministro de Educación, Francisco Gordillo, que brinde una respuesta cuanto antes. Además, plantearon su rechazo contundente al 21 % de aumento salarial que otorgó recientemente para Provincia.

Según explicaron los trabajadores de la Educación a LA UNIÓN, la falta de conectividad es uno de los grandes problemas que tienen que enfrentar en este tiempo de pandemia y cargaron duro contra el actual ministro de Educación ya que aseguraron que hace oídos sordos a un problema que vienen planteando desde marzo, mes en el que se suspendieron las clases y se comenzó el dictado online.

“Este sistema online que pretende Educación que sigamos trabajando solo genera desigualdad y cada vez la brecha entre los que pueden acceder y los que no es más grande”, manifestaron.

A tiempo, que señalaron que en zona norte y parte del Valle Central son los sectores donde realmente se hace difícil acceder a Internet. También Belén, Andalgalá y Pomán presentan problemas de conectividad.

“Educación exige el cumplimento de una planificación que no todos estamos en las mismas condiciones de poder cumplir. Digo todos porque no solo es el compromiso y el esfuerzo de los docentes, nuestros alumnos también tiene que sortear estas dificultades tecnológicas. Hay familias que no la están pasando bien y les resulta difícil mandar los deberes por falta de conectividad. Educación debe analizar esta situación de los alumnos y su familia” expresaron.

Por su parte, otra de las voceras de los docentes autoconvocados, Sofía Heredia, en diálogo con Radio República, planteó nuevamente el rechazo al 21 % de incremento salarial otorgado por el Gobierno y criticó el sistema de educación online que lleva adelante la gestión de la cartera educativa que conduce Gordillo.

“Por supuesto que no estamos de acuerdo con el 21 % de aumento, por ello hicimos un bocinazo el pasado jueves. La mitad de ese aumento lo vamos a ver en noviembre. Queremos un aumento más palpable en el bolsillo”, reclamó.

La docente, además, reclamó la falta de respuesta por parte de Educación ante la falta de conectividad que influye en desempeño y trabajo del docente.

Agregó que el sistema online les significa a los trabajadores de la Educación de todos los niveles estar disponibles las 24 horas para alumnos y padres, sin horarios de descanso.