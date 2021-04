Crece la preocupación en Salud por los casos de jóvenes afectados por el Covid

El jueves pasado en un video que se hizo viral, el Dr. Daniel Godoy, director del Hospital Carlos Malbran, adelantó y alertó sobre las edades de los pacientes graves que están preocupando. En la jornada de ayer, aquella alerta se vio confirmada con el fallecimiento de dos personas jóvenes.

Hoy el Dr. Alejandro Severini, secretario de Medicina Preventiva y Promoción del Ministerio de Salud, se refirió no sólo al trabajo que viene llevando a cabo el COE Salud contra el Covid-19 y la vacunación, sino que también se refirió a las edades de los pacientes. “Está bajando la edad de las personas que tienen compromiso serio; uno antes pensaba en las personas mayores de 80 años”, marcó.

“Hoy tenemos gente joven con situaciones de riesgo, con obesidad, diabetes hipertensión; pero ya no golpea solamente la enfermedad grave al adulto mayor; sino que está golpeando al más joven y esto es preocupante, porque incide en la masa de trabajadores que tiene que ir a la fábrica o a los lugares de trabajo, entonces es muy importante que nos cuidemos, para reducir el crecimiento de los casos”, indicó preocupado el médico pediatra.

En relación a las acciones que se llevan a cabo contra la actual pandemia de Coivd-19, el secretario Dr. Alejandro Severini señaló que “uno debe estar con una alerta perceptivo a toda la situación, tenemos que estar pensando continuamente lo que nos está sucediendo, por la evolución de los casos y a la vez viendo todo lo que tiene que ver con la estrategia de vacunación y la logística, quizás uno lo ve de una manera fácil, ya que están las vacunas, y ahora está la gente vacunándose; pero eso requiere de todo una logística previa para ver, de acuerdo a la población”.

“Las vacunas llegan y tenemos que tener todo preparado para que no sufran ningún tipo de consecuencias, como pérdida de cadena de frío. Uno debe estar alerta a miles de cosas y a la vez hay que sostener el sistema de salud. La amenaza del Dengue, también se nos agrega; esto no sólo es cansancio físico, sino también requiere de una cabeza muy llena de información y de situaciones que hay que ir resolviendo sobre la marcha”, afirmó el funcionario de Salud.

Restricciones

En relación a las decisiones que se toman para frenar el aumento de casos, Severini dijo que “nosotros tenemos reuniones a nivel nacional con todos los ministros del país y aparte estamos evaluando cómo vienen estos días para ver qué medidas se van a tomar en relación a lo que tienes que ver cómo manejar epidemiológicamente la situación entre 10 a 15 días. Es un hecho que la segunda ola ya está presente; y está golpeando también en Argentina. Catamarca tiene una situación en donde estás rodeado por provincias que tienen un incremento muy acelerado de los casos, por eso no nos podemos descuidar nuevamente”.

El secretario volvió a recordar las medidas de prevención y remarcó que “la vacuna si bien trae quizás un poco de alivio, no es la solución; la solución es seguirnos cuidando, es decir seguir manteniendo distanciamiento, uso de barbijo lavado de manos y el tema de no reunirnos, sino hay extrema necesidad. En este momento lo que preocupa con el tema de la segunda ola es que se está bajando la edad de las personas que tienen compromiso serio, no antes pensaba en las personas mayores de 80 años”.

Finalmente, al ser consultado sobre las nuevas restricciones Severini señaló que “tenemos que tener conciencia de que estamos en una situación de mucha fragilidad. Estamos muy atentos a toda esta situación, pusimos unas medidas un poco más restrictivas, porque siempre se piensa que las medidas no impacten demasiado en todo lo que tiene que ver con la situación económica del país y la verdad que limitar la posibilidad de trabajo a la persona realmente es muy crítico”.