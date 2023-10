Créditos UVA: damnificados reclaman incumplimiento de la cautelar por el tope de cuotas

El largo y complejo reclamo de quienes accedieron a esta modalidad de crédito en 2016 no tiene final y en el medio, las complicaciones se siguen sumando. Por esto este martes se volvieron a convocar los damnificados catamarqueños de los créditos UVA, en este caso frente a uno de los ingresos de Casa de Gobierno, En esta oportunidad, la protesta apuntó al incumplimiento de la cautelar que intima a los bancos a no descontar más del 25% de los haberes, Esto genera que sea complicado no solo el pago de la cuota, sino el día a día, en vista de lo reducido de los salarios por el impacto de la inflación

A la fecha un pago mensual puede ir de los 60 a 80 mil pesos, sobre la base un préstamo que no superaba originalmente los 300 mil pesos en el 2017 y una cuota inicial de $5.000. El tipo de base que se aplicó a esta modalidad, atada a la suba del dólar, hizo que estas cifras se dispararan, generando una situación insostenible y ya conocida por todos. Es por eso que lo dictado en septiembre del 2022 por la jueza Civil y Comercial de Posadas, en un principio generó alivio y abrió una puerta de esperanza. Esto por cuanto esta magistrada hizo lugar a una medida cautelar y puso un tope a las cuotas de los créditos hipotecarios UVA pero la realidad está marcando otra cosa.

Esto es lo que dejaron en claro los afectados catamarqueños, quienes reclamaron ser nuevamene recibidos en Casa de Gobierno, para poder avanzar sobre este punto. “La semana pasada el asesor, señor Ceballos nos había dicho que nos iba a atender este martes, previo diálogo con el Dr. Zabaleta, que es el abogado que nos puso la Provincia para que nos asesore, para poder ver cómo avanzamos sobre nuestra preocupación por el incumplimiento de la cautelar por el tope de descuento”, sostuvo una de las manifestantes, en diálogo con Radio Valle Viejo.

“Nuestra situación es insostenibles, dado que el dólar subió”, sostuvo la mujer, quien reclamo el incumplimiento de los bancos a los dictados por la justicia. “Si esto sigue así, en la mayoría de los casos, la cuota nos está absorbiendo casi la mitad de nuestros sueldos”, acotaron al tiempo que remarcaron que también han sumado el inconveniente de la incertidumbre del valor a pagar. Esto porque ya no se les debita en su cuenta, sino que deben ir al banco y es allí donde se les informó lo que deben pagar, siempre y cuanto el sistema no esté caído.

Este nuevo inconveniente, sumado al más grave del valor de la cuota, afecta a la fecha a más de 1.000 catamarqueños, quienes son los que están bajo esta variante de los créditos UVA personal.

Nuevo proyecto

El proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados para atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA obtuvo el jueves de la semana pasada dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, por lo que podría ser tratado en sesión. La iniciativa promueve atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA, basándonos en el planteo de que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, a lo que se agrega la suspensión de los desalojos por un plazo de un año.

En principio, se dejan sin efecto las cláusulas de ajuste UVA-UVI para todos los préstamos que tengan por destino adquisición de vivienda única y se las sustituye por un mecanismo de indexación por el Índice de Salario que publica el INDEC. Además, se ordena la realización de nuevos mutuos, proponiendo una novación (la transformación de una obligación en otra) en la que el capital debe retrotraerse al 31 de agosto de 2019 sobre el cual hay que restarle las porciones de capital que están contenidas en las cuotas que se hayan abonado entre esa fecha y la fecha del mutuo nuevo.