Cruce con Salud por el pedido de traslado de una joven internada en el "San Juan"

Nuevamente son las redes sociales el escenario donde se visibilizan los reclamos, en el este caso contra la cartera sanitaria y el nosocomio capitalino. Como efecto de esta viralización, donde una madre solicita el traslado de su hija de 18 años que sufrió un ACV, el Ministerio de Salud salió a responder.

Según el centro de salud, en función de lo informado por Salud mediante comunicado, la paciente “cuenta con un diagnóstico de sospecha de Déficit inmunológico, con enfermedad trombótica bajo tratamiento y seguimiento multidisciplinario”. Sería este cuadro lo que no permitiría el inmediato traslado de la joven, según se indicó, al tiempo que autoridades del ministerio marcaron que están en la búsqueda de la institución médica que pueda receptar a la paciente.

En el medio, Brenda, madre de Priscila sigue luchando, como lo hace desde hace más de un año y medio, con un problema inmunológico que es el que afectó todo su cuerpo, y es por eso que se está pidiendo el traslado a un centro médico de Buenos Aires. Según lo relatado en el video, La mujer precisó que desde ese entonces su hija pasó por varias internaciones, siendo la última la que tiene en el Hospital “San Juan Bautista” desde hace dos meses por el ACV. Esto, lamemtablmente sumó al cuadro de por sí ya complejo, una parálisis en el lado derecho de su cuerpo y ceguera.

A pesar de los dichos de la cartera sanitaria, la mujer sostiene que desde el nosocomio en más de una oportunidad le indicaron que el traslado estaba para salir, lo cual no era verdad. “Estoy muy cansada; estoy pidiendo, por favor, que la deriven. Supuestamente su derivación está para Córdoba, me prometieron que sería a Buenos Aires, pero ahora me dicen que no consiguen cama”, reclamó con dolor.

Según Salud

Desde la cartera que dirige Manuela Avila, la versión difiere. Según el comunicado que se emitió, Priscila tiene antecedentes de internaciones por cuadro de trombosis, intercurrencias infectológicas, y que por eso recibió “tratamiento adecuado y la realización de múltiples estudios de alta complejidad, incluidos aquellos para descartar patologías reumatológicas, hematológicas y autoinmunes”.

En un pormenorizado detalle, luego se indica que “en abril del 2022 la paciente ingresa por causa de salud mental, cursando concomitantemente patologías clínicas, y el caso fue presentada al Hospital El Cruce de Buenos Aires, por solicitud de clínica médica. Luego de establecer conexión con la institución mediante videoconsulta, se pautaron procedimientos a realizar para definir conducta diagnóstica y terapéutica”. Luego agregan que el 27 de julio de este año, el “San Juan Bautista” la joven se presenta nuevamente para derivación, “por dificultades para definir el diagnóstico y por la complejidad del caso, ya que en esta oportunidad la paciente presentó un ACV secundario a tromboembolismo, con pioderma gangrenoso con falla multiorgánica, por lo que requirió ingreso en UTI”.

Salud sostiene que se realizó una junta médica con todos los especialistas del nosocomio, quienes valoraron a la paciente y se definió iniciar tratamiento ante la alta sospecha de déficit inmunológico y se inició nuevamente la búsqueda de instituciones que reciban a la paciente para continuar tratamiento y evaluación diagnóstica en centro de mayor complejidad. Por tanto, se envía la solicitud nuevamente al Hospital El Cruce.

“Una vez que la paciente estuvo estable, sin riesgos para traslado y con muy buena respuesta al tratamiento instaurado en el hospital, se habló con la madre de la paciente y se le explicaron los pasos de la derivación y que la misma estaba solicitada, aguardando respuesta de la institución. Ante la ausencia de respuesta por parte del Hospital El Cruce, se inicia en forma simultánea la búsqueda de cama en las provincias vecinas de Córdoba y Tucumán. Cabe mencionar, que en esta última provincia, la paciente cursó internación en el Hospital Padilla en el año 2022, donde la madre de la paciente la retiró en forma voluntaria por desacuerdos con la atención a pesar de los riesgos”.

A todo esto, el ministerio suma que se actualizó el pedido de derivación a Buenos Aires, comunicando esta información a la persona a cargo, este caso Brenda, la madre de la joven de 18 años.

Por último, se destaca desde el ministerio, que el tratamiento que recibió la paciente fue realizado “en tiempo y forma; brindándole la mejor atención posible. Actualmente, la paciente se encuentra lúcida, estable, en tratamiento y seguimiento multidisciplinario a la espera de confirmación de cama en un centro de mayor complejidad”.