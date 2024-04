Día del Trabajador: fuerte llamado de la Pastoral Social por los empleados despedidos

En la víspera del Día del Trabajador desde la Pastoral Social reflexionaron sobre el valor de esta fecha en el contexto de la reallidad actual, tanto de la provincia como del país. Es así que el equipo diocesano destacó en primer término “el cambio de paradigma político y económico” que se vive con el cambio de gobierno desde diciembre del año pasado.

Seguidamente marcaron que este día, aunque es una jornada de festejo, “en las concretas circunstancias de la vida cotidiana es un día también de inquietante, preocupante y de esperanzada reflexión”. Al profundizar sobre este pensamiento, la Pastoral precisó que es “preocupante por la ola de despidos de trabajadores, que parece no tener fin, inquietante porque no sabemos con certeza hacia dónde nos dirigimos y cómo iremos a concluir en el aspecto laboral y esperanzada porque si nos damos una mano entre todos, superando los intereses mezquinos y las ideologías, podremos encontrar soluciones razonables, factibles y a largo a plazo”.

Tras calificar luego de “compleja” la situación actual y que la misma requiere “de cambios profundos”, la Pastoral Social destaca que el actual ajuste económico afecta a la clase trabajadora de nuestro país. “En este marco general, nos preocupa, duele y causa inquietud los cientos de trabajadores del Estado nacional y de la actividad privada que han sido despedidos en cada una de nuestras provincias del NOA”, marcaron para luego referir que “detrás de cada puesto de trabajo hay una persona humana con deberes y derechos y posiblemente familia que están a su cargo, que en el centro de la economía social y humanista están las necesidades básicas de la persona y no los números, que en una sociedad organizada el Estado no puede desentenderse de regular para que haya una distribución equitativa de las cargas y beneficios y de que no se puede dejar todo en manos del mercado”.

Ante esto instaron a las autoridades nacionales y provinciales a "revisar las políticas públicas que atenten contra el mantenimiento y la seguridad del empleo genuino. En aras del bien común bregamos para que el camino a seguir sea constructivo con elaboración de planes y proyectos de gobierno que generen nuevos y numerosos puestos de trabajo duraderos, bien pagos y que dignifiquen al trabajador”-

En en el final del comuniicado, dejaron su “solidaridad con los hermanos que quedaron sin trabajo, por los despidos recientes” y ante esto le solcitaron a toda la comunidad eclesial, que además de rezar fervientemente por los trabajadores, vean los modos en que podamos contener a quienes se han quedado sin trabajo".