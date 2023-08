Cuando la integración, también gana: Bautista, superación y poesía

La final del provincial de este año, que este sábado se cerró en el Predio Ferial con los Juegos Culturales Evita, dejó muchas emociones y justos ganadores, en el medio la gran experiencia de todos durante el recorrido y también pequeñas grandes historias de vida, que hacen más especial esta instancia.

Uno de esos tantos protagonistas, como símbolo de las ganas de superarse y querer mostrar lo que su pasión le dicta es Bautista Toledo Santillán. El joven que participó de la categoría sub 18 representando a Valle Viejo, asiste a la Escuela Municipal N° 1 “Maestra María Emilia Azar" y ganó la final de Poesía con su obra: Vivir mi libertad. Este logro fue celebrado por muchos, obviamente que primero por su familia, luego por sus docentes y por todos los que a lo largo de los años acompañaron el camino de este joven con autismo. Él no es la primera vez que participa de los Evita, la diferencia está en que este año no solo se llevó el primer premio en su rubro, sino que, además, lo logró en esta oportunidad concursando como alumno integrado.

Bauti, que es el orgullo de sus padres y su hermanita fue diagnosticado con esta condición cuando tenía 4 años y a lo largo de todo su trayecto educativo, contó con un gran acompañamiento de los docentes que lo tuvieron a cargo. Así lo aseguró su mamá Carolina a La Unión, destacando ella “siempre contó con acompañante terapéutico, tanto cuando curso la Primaria, en la Escuela n° 366 ”Prov. de La Pampa" en Valle Viejo, donde recibió muchísimo apoyo de todos los maestros que tuvo y lo mismo ahora en la Secundaria".

El fruto de todo este acompañamiento, los años de una gran estimulación, empatía y apoyo pedagógico y, no dejando de lado unos “compañeros hermosos”, confirmado por su mami, ponen ahora a este jovencito en la siguiente etapa que lo llevará en septiembre a Mar del Plata. Lo dice con agradecimiento su mamá y aún con más orgullo menciona: “Realmente ver cómo se supera es hermoso”. Así que aplausos para el poeta que le escribió sentidamente a la democracia y que ahora recibió con sonrisa plena su premio.