¿Cuándo es el mejor momento para hacer castrar a tu gato?

Son varios los motivos por los que resulta conveniente esterilizar a un gato. Éstos van desde razones clínicas, como prevenir infecciones urinarias y cáncer de mama (patología que es mortal en el 90% de los felinos) hasta moderar un eventual mal comportamiento, dado que la castración los lleva a tener una mejor relación con los humanos.

Si bien es una buena medida esterilizar a un gato, es importante determinar cuándo es el mejor momento para hacerlo, dado que hay ciertas edades en las que resulta sumamente productivo, en especial para su salud. Desde los dos a los cuatro meses es una buena edad.

Cuándo es el mejor momento para esterilizar a un gato

Aunque no hay una fecha exacta, dado que depende mucho de cada animal y del ambiente en el que se están desarrollando, en el caso de los gatos machos la recomendación veterinaria es castrarlos desde temprana edad porque a partir del cuarto o quinto mes de vida ya están en condiciones sexuales de comenzar a reproducirse.

Los especialistas sugieren que la mejor edad para hacerle una cirugía de esterilización (tanto al macho como a la hembra) es antes de que lleguen a la mencionada madurez sexual. Y una razón fundamental tiene que ver con la salud física del animal: operarlo muy de cachorro le facilita la recuperación postquirúrgica y hace que ésta sea mucho más rápida.

En la mayoría de los casos, los veterinarios estiman que una operación de esterilización ya es segura si el animal tiene dos meses de vida y alcanzó un peso de al menos un kilo, lo que significa que físicamente tiene un desarrollo apto para someterlo a una cirugía.

Cuándo es el mejor momento para esterilizar a un gato: la diferencia entre si es o no mascota

En los casos de los felinos que nacen como mascotas, además de esperar a que logren el desarrollo físico correspondiente, también es importante poder darles las primeras vacunas y cumplir así con el calendario. Si se trata de un animal en buen estado de salud general, el protocolo habitual de los veterinarios es hacerles análisis de sangre de rutina (una suerte de prequirúrgico) e, incluso, algún tipo de radiografía, y ahí realizar la intervención.

¿Qué ocurre si el gato no es castrado a los dos meses o no tiene el peso recomendado? Según los especialistas, se pueden esperar algunas semanas más (entre seis u ocho), aunque no más que eso.

En el caso de los animales que están en guarderías o forman parte de colonias callejeras, y son tomados en adopción, es de gran importancia -una vez controlado su estado de salud general- que el gato inicie su vida con la familia ya castrado. Entre otras cosas porque, en el caso de los machos, la castración antes de los seis meses ayuda a prevenir cáncer de testículos. Las gatas entran en celo cada tres semanas. Foto: Pixabay.

En el caso de las hembras, también, la esterilización garantiza que no entren en celo. A diferencia de otras especies, las gatas suelen estar en celo entre cuatro y cinco días cada tres semanas. Y si son mascotas, además de intentar escapar, es posible que orinen por toda la casa buscando llamar la atención de los machos y maúllen con más intensidad y frecuencia.

Cuándo es el mejor momento para esterilizar a un gato: otros temas a tener en cuenta