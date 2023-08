¿Cuándo es el próximo fin de semana largo según el calendario?

Si bien el lunes feriado buena parte de la población disfrutó el descanso extendido por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín, muchos se preguntan cuándo es el próximo fin de semana largo.

Hay buenas y malas noticias: por un lado, el mes que viene, septiembre, no tiene días de asueto. Sin embargo, sí tiene tres días no laborables para la comunidad judía: entre el sábado 16 y el domingo 1 será Rosh Hashaná, el año nuevo judío, y el lunes 25 se celebrará Yom Kipur, más conocido como Día del Perdón. Como establece la legislación nacional, el régimen de trabajo en los días no laborables debe ser consensuado con el empleador, que puede o no concederlo.

Lo más positivo llega al mirar el calendario oficial de feriados que elabora el Ministerio del Interior, dado que en octubre hay un fin de semana extralargo de cuatro días, el último de su tipo en lo que queda del año 2023. El periodo abarca distintos tipos de feriado: el viernes 13 de octubre fue declarado puente turístico por el Gobierno, y el lunes 16 se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, un feriado transferible que se pasó desde el 12, fecha originaria de la efeméride.

¿Qué feriados quedan este 2023?

Después del 16 de octubre, ya no quedarán feriados trasladables o puentes turísticos en el calendario nacional. Sin embargo, aún quedan tres días de asueto hasta fin de año:

Feriados intransferibles