Denuncian deficiencias en el sistema de salud de Los Monteritos-Las Cuevas

Preocupado por la deficiente e insuficiente prestación de los servicios esenciales de salud en la “Comunidad India Los Morteritos – Las Cuevas” en el departamento Belén, el diputado Alfredo Marchioli presentó un proyecto de resolución, por el cual se requiriere al Ministerio de Salud proceda de modo perentorio a adoptar todas las medidas administrativas y disposición de los recursos económicos conducentes a resolver tal situación.

Para dar respuesta, el Legislador señala que es menester que el Ejecutivo, designe personal médico; dote de ambulancia; insumos imprescindibles; medicamentos; refacción del edificio de salud de Los Morteritos para su refacción y adecuación; dotarlo del servicio de agua potable; materiales, equipamiento, ropa e insumos para las tareas de mantenimiento e higiene, entre otras medidas.

De igual manera, se pide elevar un informe detallado sobre las acciones llevadas adelante conforme a la normativa referida al derecho a la Salud Intercultural para Pueblos Indígenas, Ley Nacional Nº 23.302 a la que Catamarca adhirió mediante Ley N° 5.138.

“En el marco de aplicación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), los Pueblos Indígenas está incluidos, en los colectivos sociales más vulnerables” señala el Diputado tras agregar que “si se hiciere una comparación entre los preceptos de los marcos legales y la real prestación de los servicios de salud en esta Comunidad, se infiere un evidente incumplimiento de los mismos”.

Considerando que el problema más grave en este momento es la falta de profesional médico en toda la jurisdicción del Distrito de Villa Vil, desde hace varios meses, Marchioli recuerda en la iniciativa que el enfermero Cirilo Bordón, quien además es el Cacique de esta comunidad, atendió en horas de la noche dos partos en su vehículo particular, durante el traslado de las pacientes hacia el Hospital de Belén.

“La intervención citada, no es una cuestión soslayable si se considera el riesgo que implica un parto no institucionalizado y más grave aún en las condiciones del lugar, a la luz de una linterna de un celular y sin los más elementales recursos exigibles para esta práctica” expresa el proyecto.