Denuncian que pedían elementos de limpieza a los docentes y consideran que los alumnos no pueden volver "en estas condiciones"

El plan de retorno a clases del Gobierno provincial, que inició ayer con la vuelta de los equipos directivos, administrativos, auxiliares docentes y personal de servicios generales a los establecimientos escolares, sigue generando polémica. Desde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca (ATECA) denunciaron la ausencia por parte del Ministerio de Educación a la hora de cumplir con el protocolo sanitario, y consideraron que los alumnos no pueden volver "en estas condiciones".

"Nosotros sostenemos que no están en condiciones las escuelas para volver. Desde el Ministerio de Educación no se está cumpliendo con el protocolo. Por eso llegamos a la conclusión de que no se pueden habilitar las escuelas ni citar a los alumnos a los establecimientos en estas condiciones", indicó Jorge Molas, secretario general del gremio, durante una entrevista radial, y agregó: "Esto de una semana para la otra no se arregla".

Molas también afirmó que la cartera que dirige Francisco Gordillo delegó responsabilidades a directivos y padres, y en algunos casos, hubo indicaciones a los educadores para "que compren los elementos de limpieza" de los establecimientos, Además resaltó que muchas escuelas se mantienen "desde el punto de vista de higiene" por los aportes que hacen los maestros.

"En algunos casos los directivos les daban al docente instrucciones para que compren los elementos de limpieza que iban a utilizar en la escuela. Hay muchas escuelas que se mantienen desde el punto de vista de higiene por el aporte que hace el docente de su bolsillo porque el Estado no cumple con su responsabilidad", indicó.