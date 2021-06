Denunciaron penalmente a un sanatorio por la cremación equivocada

El polémico hecho que tuvo lugar en la jornada de ayer, tiene ahora un nuevo capítulo al confirmarse que los familiares del hombre fallecido, cuyo cuerpo fue cremado por equivocación, presentaron la denuncia penal contra el sanatorio donde estaba internado y se produjo la confusión.

Son las hijas del fallecido Moya quienes ahora reclaman al Sanatorio Pasteur y no a la empresa funeraria, por cuanto consideran que fueron ellos quienes le entregaron equivocadamente el cuerpo de una mujer cuando correspondía que sea el de su padre. Luego del reclamo, los familiares no recibieron respuesta del centro asistencial. Mientras discurría la discusión el cuerpo del progenitor de las denunciantes, ya estaba siendo cremado.

Sobre este punto se refirió Jorge Moreno, responsable del crematorio, quien señaló "la hija, que es la responsable de la cremación, firma toda la documentación. Me entrega el certificado de defunción de la persona fallecida y el documento. Con esto se me da el consentimiento de la cremación. Pasado eso, a las doce del mediodía me llaman de Organización Segura para preguntar si había introducido el cuerpo para cremación. Les dije que sí. Ya estaba por terminar la cremación. Al ratito me llama la empresa Moreira indicando que había un problema en el Sanatorio Pasteur, porque el cuerpo que había retirado la Organización Segura no era de Endrizzi sino de una persona de apellido Moya y que ellos debían llevarlo a Paclín. Allí me manifiestan que se había cremado a una persona equivocada".

La familia es representada legalmente por los abogados Bruno Jerez y Sebastián Ibáñez, mientras interviene la fiscalía n° 8, a cargo de la Dra. Miriam López.