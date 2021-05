Desde hoy el San Juan Bautista amplía la recepción y sólo atenderá a pacientes Covid-19

La Provincia avanza con la fase 3 del Plan Operativo que tiene establecido el COE, dado que en las dos anteriores la atención de los pacientes con Covid se receptaba primero en el Hospital “Carlos G. Malbrán” y luego, en la siguiente fase se sumó un sector del Hospital “San Juan Bautista”. Ahora el paso del sistema sanitario ante el incremento de casos y la saturación del Monovalente es que las clínicas y sanatorios privados comiencen a recibir pacientes son patologías no Covid que fueran derivados del San Juan, por cuanto este ahora se abocará por completo a receptar pacientes infectados de Coronavirus.

Así lo determinó la ministra de Salud, Claudia Palladino quien resolvió poner en práctica la resolución ministerial n° 2037 de Noviembre del año pasado, donde se dispone que desde hoy viernes 21 de mayo se implemente “El Régimen de prestaciones médicas- Especial Covid-19”. Sobre esta medida, la Dra. Manuel Avila, secretaria de Asistencia en Salud Pública comentó “debido a la situación a la situación epidemiológica que tenemos estamos preparándonos para que en caso de necesidad, avanzar más sobre el San Juan Baustista, y esto hace necesario que tengamos que establecer las pautas de atención para los pacientes polivalentes que consultan en este nosocomio. Y justamente para eso la ministra formuló la resolución para así dejar todo listo administrativamente, para ya comenzar a derivar los pacientes con estas características que ingresen al hospital Interzonal y que por razones de dar respuesta al Covid ya no se podrán atender ahí y serán derivados al sector privado. El pago de este servicio, es lo que será gestionado por OSEP”.

En cuanto a la implementación efectiva de esta fase, la funcionaria explicó en el diálogo que mantuvo con Radio Valle Viejo que el Hospital San Juan comenzará a aplicar esta nueva fase desde hoy sólo y en la medida que la situación y derivaciones así lo ameriten. Por lo tanto el ingreso por Emergencia se mantendrá. Y sobre este particular aclaró “la Urgencia del San Juan va a seguir funcionando. Luego se definirá si el paciente debe ser derivado y junto la OSEP se gestiona los fondos con los sanatorios privados. Tenemos que aclarar al paciente que no es por sí solo que se debe dirigir a la clínica privada sino que nosotros tenemos que ver si tenemos capacidad de respuesta o lo debemos derivar”.

Mismo procedimiento se aplicará en el caso de las embarazadas, quienes seguirán ingresando a la Maternidad Provincial y y en función de la situación sanitaria, se evaluará si corresponde o no derivarlas a las clínicas privadas.

Por tanto y según lo que refiere esta fase 3, los pacientes Covid no serán tomados por el sector privado como se había indicado previamente y por lo que desde Feclisa se refirió en la jornada de ayer que ellos no estaban en condiciones de receptarlos por no contar con insfraestructura. Esto fue rotundamente ahora confirmado por la secretaria de Asistencia en Salud Pública, quien marcó “los pacientes Covid siguen siendo asistidos por el sector público”.

Todo esto, aunque por resolución ministerial se debe aplicar desde hoy, se comenzará a poner en práctica en función de la cantidad de camas y la demanda que se genere en cuanto a la atención de pacientes con Covid.