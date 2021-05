Feclisa no asegura que el sector privado vaya a recibir a pacientes con Covid-19

En la jornada de ayer se anunció desde la Provincia que el director de la obra social de la provincia se había reunido con la Federación de Clínicas de Catamaraca para poner en claro la metodología de trabajo conjunta para la recepción de personas con Covid-19 como así también con patologías prevalentes y atención de guardias en sanatorios y clínicas privadas de la provincia.

A esto se debe sumar que el Poder Ejecutivo dictó en noviembre pasado el decreto correspondiente ante la posible saturación del sistema de salud público y, en el marco del Plan Operativo Provincial, OSEP se creó el Programa Médico de Emergencias COVID-19. De esta manera, la institución implementaba el sistema para el trabajo administrativo en caso que se requiera la cobertura de pacientes sin obra social que pudiesen pasar del sistema público al privado. No obstante estos anuncios, lo cierto es que las clínicas y sanatorios no tienen definido aún si afectivamente atenderán a personas con Covid-19.

Sobre el particular se refirió el presente de la Feclisa, Dr. Jorge Saavedra quien aseguró a Radio Valle Viejo que no está claro el convenio y aclaró que por el momento, la cobertura que se realizará será sólo para pacientes pos covid. “Para los pacientes con Covid, por ahora la mayoría de las clínicas no van, por ahora no van a atender a esa clase de pacientes. Se necesita una infraestructura determinada. Solamente vamos a brindar la atención a pacientes pos covid”, apuntó.

Seguidamente aludió que “no está clara la vinculación que quería hacer la obra social con las clínicas. Sé que algunas instituciones van a atender y otras no”.

Persecución

Saavedra aprovechó para marcar que los centros de salud privados de la provincia llevan tiempo reclamando un encuentro con el titular de Osep, Dr. Norberto Bazán. “Hacía mucho que no veíamos al Dr. Bazán, aunque pedimos reuniones, no pudimos hacerlo en todo este año. La conducta de la obra social, me parece que no corresponde sobre cómo está actuando. Específicamente lo que hace el Instituto Médico de la Comunidad y de otras instituciones”, asestó.

Saavedra sostiene que OSEP persigue a este centro asistencial y dijo “es un resentimiento en contra del Instituto Médico de la Comunidad de parte de algún funcionario de la obra social que hace auditorias que no son imparciales, además de débitos muy grandes y persecución a nuestros profesionales”. “Esa actitud queremos que se detenga y ya lo solicitamos al Gobierno no tenemos ninguna respuesta”, acotó.

Luego y marcando las diferencias para la futura relación entre el sector privado y el público, el facultativo y presidente de la Feclisa sentenció “no podemos a nuestros profesionales que atiendan a pacientes de la OSEP cuando la misma obra social les está inventando sumarios y descuentos. A ellos no les podemos pedir que trabajen así”.