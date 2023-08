Devaluación en Catamarca: comercios sin precios, remarcaciones y desconcierto

Pocos sectores se escapan al impacto causado por la devaluación del peso anunciado por la cartera de Economía que dirige Sergio Massa y la tensión cambiaria provocada por la escalada sin límite del dólar blue. El golpe al bolsillo no es ajeno en Catamarca, donde la incertidumbre lleva ya 72 hs, periodo en el que los precios se han disparado estrepitosamente, siempre y cuando que estos sean dados por los comercios. Solo para muestra del descontrol, un solo valor para iniciar esta descripción, el miércoles de la semana pasada un fardo de azúcar de segunda marca en una distribuidora costaba $4.200. Este miércoles, una semana después, el precio del mismo producto es de $7.000 y aseguraron a La Unión, que va a seguir subiendo.

Otro rubro, tan útil y cotidiano como el anterior, es del de los insumos del automotor. Allí un litro de aceite, que también la semana pasada estaba a $900, en la jornada de este miércoles ya costaba $1.500 y el aviso del vendedor fue: "Te recomiendo que lo lleves, porque nosé si voy a tener después y si hay, a cuánto va a estar". Por caso, y dentro del mismo rubro, los repuestos llegan a tener una suba del 30%. Y esto se replica en otro sector sensible, como es el de la salud, el impacto es aún más difícil. Esto lo saben los que han ido a la farmacia en las últimas horas, Las farmacéuticas no están dando precios y esto lo confirman quienes intentaron comprar sus medicamentos en las últimas horas. La respuesta que reciben no es otra que deberán esperar porque "están viendo qué hacer con los precios".

Sobre todo, esto se refirió el presidente de la Unión Comercial de Catamarca, Sebastián Luna Guzmán, quien confirmó que, a la fecha, no solo a nivel país, sino que en Catamarca no existen precios de referencia. A esto sumó el otro dato preocupante y que se hace más evidente con el paso de los días, y es que hay comercios que optaron por cerrar sus puertas, para de esta manera no vender sus productos ante la imposibilidad de reabastecerse.

"No sabemos a qué precio vender, para después poder reponer esa mercadería. En cuanto al cierre de los comercios, solo lo hacen los más grandes, porque no todos se pueden dar el lujo, sobre todo en el caso de los más chicos, que viven el día a día o aquel que tiene que pagar a sus empleados, y de algún lado tiene que sacar para poder hacerlo. La verdad, que esta es una situación sumamente complicada", describió Luna Guzmán en diálogo con Radio Valle Viejo.

Vale indicar que los rubros que optaron por el cierre es el de la construcción, porque directamente los corralones no solo no dan precios, sino que también se están debatiendo sobre los pasos a seguir con los precios que les están enviando sus proveedores. "La gran mayoría de los proveedores, ninguno estaba vendiendo ni reponiendo productos. Es más, este martes los productos del sector de la cosmética aumento un 25%, y entre un 20% y un 30% en seguridad. En el caso del alimenticio tuvo una suba del 20% pero hoy se hizo la actualización de Precios Cuidados con el 5% pero para esto, la lista ya estaba cambiada", señaló.

A este desalentador panorama se añade que ya las tarjetas han dejado de lado la opción de las cuotas sin interés, por lo que la compra bajo esta modalidad, como opción ante el faltante de efectivo, se encarece aún más. A esto se debe agregar lo ya sabido por todo, la remarcación es una constante que se acelera y genera preocupación.

"Todo es así y por las dudas y los que pagamos las consecuencias somos nosotros, que seguimos con el mismo sueldo", indicó con malestar Susana, a la salida de un supermercado. Y en ella la voz de muchos, que resignados esperan ver cómo se define esta complicada situación económica.

