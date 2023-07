Día del Amigo: Dos ejemplos exitosos de emprendimientos en IT con amigos

Emprender un negocio puede ser una aventura emocionante y desafiante, pero hacerlo con amigos puede agregar un elemento adicional de complejidad. La combinación de relaciones personales y negocios puede ser delicada, y si no se maneja adecuadamente, podría poner en riesgo amistades de toda la vida.

Sin embargo, con una planificación adecuada y una comunicación abierta, es posible emprender con amigos y tener éxito sin que se rompan los lazos de amistad. Hoy, Día del amigo, les compartimos dos historias que son un ejemplo de compañerismo.

Apasionados por la industria tecnológica, Gustavo Brey, Ruben Ghio y Santiago Blanco se conocieron mientras estudiaban Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Luego de trabajar un tiempo juntos, Gustavo y Ruben decidieron fundar Ingenia, con el objetivo de ayudar a compañías líderes y startups de todo el mundo a resolver, de punta a punta, sus necesidades estratégicas de negocio a través de la tecnología. Cuatro años después, se sumó Santiago. Día del amigo: ¿Cómo emprender con amigos y no morir en el intento? (Foto: Sur Comunicación)

Una particularidad interesante de su empresa es que gestionan el talento a través del modelo conocido como “Holacracia”, basado en la horizontalidad, donde no hay jefes y se fomenta la autonomía de sus trabajadores.

A diferencia de otras empresas tecnológicas, la firma de Brey, Ghio y Blanco no cuenta con una inversión externa de capital: se basa en un modelo de crecimiento orgánico que no depende de inversiones externas y donde su desarrollo se materializa en función de su facturación.

Este sistema les permitió sostenerse y crecer: con más de 150 proyectos en Latinoamérica y su reciente desembarcó en Chile, actualmente, su empresa afronta nuevos desafíos tecnológicos como proyectos en inteligencia artificial y Blockchain, entre otros.

Maximiliano Giacri y Fernando Zerbini se conocieron hace 16 años trabajando juntos en una empresa de telecomunicaciones y se hicieron muy amigos. Unos años antes, Fernando había intentado lanzarse como emprendedor y Maximiliano venía desarrollándose, ampliando su agenda de contactos y creciendo en el mundo IT.

En su trabajo construyeron un vínculo particular, donde cada uno tenía cosas que el otro no y se complementaban. En el año 2011 vieron la oportunidad de comenzar juntos su propio proyecto y en 2012, crearon su primera sociedad: una empresa de tecnología global, llamada Nubiral, especializada en innovación y transformación digital.

Desde entonces, atravesaron experiencias, aprendizajes, momentos buenos y malos y comparten, hasta el día de hoy, el impulso emprendedor y los valores de la amistad que trasladan a su propia empresa.

“Nuestra base es la confianza y compartimos los mismos valores. Nos gustan los desafíos: hacer, equivocarnos, cambiar y volver hacer”, aseguró a TN Tecno Maximiliano Giacri (Co-founder y CEO de Nubiral) acerca de su amistad.

Cómo estos dos casos, hay miles. Emprender con amigos puede ser una experiencia enriquecedora. Al establecer expectativas claras, comunicarse abiertamente y respetar la amistad, es posible construir un negocio exitoso y duradero sin que ello afecte negativamente las relaciones personales.

Al fin y al cabo, con una combinación adecuada de profesionalismo y amistad, un negocio con amigos puede ser una de las experiencias más memorables y gratificantes de la vida.