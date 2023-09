Día del Empleado de Comercio: lunes sin atención en supermercados

El lunes pasado se firmó el acta acuerdo por medio de la cual se acordó que este lunes 25 de Septiembre se adelante el feriado por el Día del Comercio, que en realildad se celebra mañana martes 26 de septiembre.

En el acta establece que se debe cerrar cada establecimiento y/o centro de explotación durante toda la jornada del lunes 25, simulando un feriado nacional con todos los efectos legales que este implica. Esto es en beneficio de los empleados de comercio para que “puedan descansar y festejar su día, con todos los alcances de la Ley 26.541.”

No obstante esto, los empleados mercantiles tendrán la opción de prestar o no servicios laborales durante la jornada, con todos los efectos y alcances de la mencionada Ley. Estos días no exigen el otorgamiento de un descanso compensatorio cuando se trabaja, sino el pago de un recargo equivalente del 100%.

Si no se trabaja, el empleado tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no variará. Por ello, en materia de remuneración se deberá dar cumplimiento a lo establecido por las normas vigentes, no pudiéndose otorgar el día en cuestión como franco compensatorio del descanso semanal.

Los supermercados de la provincia que firmaron el acuerdo y que estarán cerrados ese día son:

SuperBeraca

JM Mayorista

Dorinka SRL

Ex WalMart Chango Más, Inc SA

Carrefour, Cencosud SA

Jumbo Retail Argentina (Vea),

La Dirección Provincial de Inspección Laboral estará a cargo de controlar que dichos supermercados cumplan con el compromiso asumido en el Acta Acuerdo.