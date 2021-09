Día del Estudiante: El Rodeo volvió a ser la villa elegida y Las Pirquitas, ya no es una opción para los jóvenes

Tras dos años de pandemia y con las actividades habilitadas casi en su totalidad, la celebración de la Semana del Estudiante puso a prueba no sólo los controles sino la actitud de los jóvenes frente a la posibilidad de volver a reunirse con "libertad" para festejar su día y esperar la llegada la primavera.

Desde el viernes de la semana pasada la villa ambateña de El Rodeo vio llegar a los chicos acompañados por sus padres y los registros proporcionados por las fuerzas de seguridad indican que nuevamente la comuna rodeína es la primera y única opción para los alumnos del Valle Central. Las autoridades sanitarias, tanto de la provincia como de la municipalidad de El Rodeo, confirmaron que no hubo ingresos por excesos de sustancias alcohólicas o de otro tipo en el Mini Hospital y que de los testeos realizados, no se registró ningún caso positivo.

Poco más de 8.000 ingresos entre el final de la semana y jornada de ayer, esta villa fue la elegida, no sólo por tradición sino también porque ofreció a lo largo de estos días diversas actividades, enfocadas ellas a los estudiantes y a las familias, que acompañando a los jóvenes, se hicieron presentes. Por caso sólo mencionar que durante estos días de gran afluencia, la comuna de El Rodeo propuso una Multi Feria en la Plaza de Los Niños, que en la jornada de ayer tuvo en cartelera a Ariel Soria, Los Rieles, D4 (cuarteto), Zonda (cumbia norteña), La Vorágine y Dj Morenox.

Feria de comidas en El Rodeo

No se puede dejar de mencionar el importante despliegue de seguridad y prevención a lo largo y ancho de la principal villa turística para quienes dijeron presente, procurando de esta manera hacer efectiva la prevención del consumo de bebidas alcohólicas y la promoción de los cuidados relacionados al Covid.

Pirquitas

El panorama es complemente distintos en la villa turística del departamento Fray Mamerto Esquiú. Sí hubo establecido controles y para ello se montó un puesto en El Desmonte pero más allá de la seguridad que fue por igual para todos los lugares con posibilidad de llegada de estudiantes, la diferencia en principio estuvo dada por la no realización de actividades desde la comuna.

Foto gentileza Raúl Fernández

Ante esto, la panorámica de la jornada de ayer, más allá del clima, que también fue el mismo en El Rodeo, fue que en la villa de Las Pirquitas casi no hubo presencia de jóvenes y el impacto generó también polémica en las redes. Por un lado algunos vecinos se mostraron molestos, puntualmente los comerciantes, porque él no ingreso de personas significa no tener a quien vender sus productos. Otros, en tanto, se mostraron satisfechos por cuanto indicaron que de esa manera se evitaba el ingreso del Covid al departamento y se preservaba desde lo sanitario.

Los pocos que asistieron optaron por el camping y las zonas cercanas al el río.