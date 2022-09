Día de la Sanidad: habrá asueto mientras Aprosca denuncia "intimidación" de directivos del "San Juan"

Mientras parte de la salud pública se mantiene bajo conciliación obligatoria y sin avances notorios en el diálogo por mejoras salariales, Aprosca que no fue alcanzado por la medida y que se manifiesta masivamente todas las semanas, sostiene su protesta a pesar que el diálogo de ATE, que ha generado confusión. En un principio la movilización semanal iba a ser este miércoles, en coincidencia con el Día de la Sanidad, tal como lo había adelantado la Dra. Graciela Jury, referente de Aprosca la semana pasada. La misma profesional confirmó el cambio de planes, marcando que la marcha será el jueves y que la misma “tendrá novedades”.

La profesional indicó este martes a La Unión que los profesionales y trabajadores del Hospital "San Juan Bautista" sufrieron "intimidación" por parte del director del nosocomio quien habría puesto en duda la posibilidad de habilitar la participación en la protesta, por considerar que Aprosca estaba incluida en la conciliación.

Al respecto Jury le remarcó y aclaró y así lo dio a conocer que "esta medida y así consta en los memorándum es para los afiliados a ATE y no para nosotros. Con estas actitudes quieren lograr que la gente no vaya a las marchas, que es lo único que les molesta . De manera que confirmo que a nosotros no nos ha llegado ningún tipo de notificación donde Aprosca tenga que sentarse a una mesa de diálogo".

Asimismo, y además de la manifestación, los representados por la Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca mantienen las medidas de fuerza en todos los hospitales públicos y CAPS.

Día de la Sanidad

En tanto, la ministra Manuela Ávila, mediante Resolución ministerial nº 1017 declaró “asueto ad-referéndum” para la jornada de este miércoles, por ser el Día de la Sanidad. Esta medida, tal cual reza el documento emitido en las últimas horas, es abarcativo “para todo el personal que se desempeña en el ámbito del Ministerio de Salud”.

Se refiere también que las autoridades responsables de los distintos establecimientos sanitarios “deberán arbitrar las medidas que correspondan a efectos de que no se resientan los servicios esenciales de la salud”.