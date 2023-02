Dieron la bienvenida a más de 900 ingresantes de la Facultad de Ciencias Exactas

En un emotivo acto realizado en el Aula Magna “Federico E. Pais”, autoridades, Docentes y No Docentes de la FACEN, recibieron a más de 900 alumnos ingresantes para cursar las carreras que se dictan en esta unidad académica.

Acompañaron el rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano; la decana de la FACEN, Lic. Beatriz López; la presidenta del Centro de Estudiantes, Karen Ocampos, la secretaria Académica, Lic. Miryam Di Bárbaro; de Extensión, Mgter. Diego Peralta; de Investigación y Posgrado, Dr. Ariel Vergara Roig y de Calidad e Innovación Educativa, Lic. Viviana Nieva.

La decana de la FACEN, Lic. Beatriz López, dio la bienvenida a los ingresantes y celebró la elección realizada por algunas de las 13 carreras que se dictan en la FACEN. “Es una Facultad que prioriza la calidad de la enseñanza, que procura no sólo que lleguen a ser excelentes profesionales, sino también excelentes personas”, les dijo. “Quiero felicitarlos también porque están ingresando a una Universidad pública, gratuita y cogobernada por los distintos estamentos que la conforman y es un anhelo que todos consolidemos esta realidad”, añadió.

“Las carreras que dicta la Facultad exigen mucha abstracción, pero cada uno de ustedes está aquí porque tiene vocación y yo, como decana, me comprometo y transmito el compromiso de docentes y no docentes, que vamos a trabajar arduamente para que cada uno logre su objetivo hasta que nos volvamos a encontrar en esta Aula Magna para entregarles el título”, expresó.

“Nadie pasa inadvertido. Tengo 40 años de docencia y sé que cada alumno tiene un valor, conocemos el nombre de cada estudiante, lo ayudamos y muchas de las actividades que hacemos son para incorporarlos a la vida universitaria, a la docencia, a la investigación y a la extensión”, enfatizó la decana.

El rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano, dijo que “este es un día muy especial, muchos de ustedes pisan por primera vez esta Aula Magna de la Universidad, con mucha ilusión y esperanza, y estos son sentimientos que compartimos plenamente, porque vamos a acompañarlos en todo su paso por la Universidad, porque para nosotros es fundamental no sólo que ingresen, sino que egresen con un título. Y esta es la verdadera inclusión”.

A continuación, personal de la Secretaría de Vinculación y Extensión de la UNCA brindó información sobre los distintos servicios que ofrece la Universidad, entre ellos de Salud, Becas, Comedor Universitario, Residencia y deportes. Luego, escucharon el saludo de la presidenta del Centro de Estudiantes, quien les dio la bienvenida, tras lo cual, se sortearon premios entre los presentes. Finalmente, los alumnos recorrieron aulas y laboratorios de la Facultad, dando inicio al curso de ingreso y nivelación, en un proceso de ambientación que tiene como objetivo incorporarlos a la vida universitaria.