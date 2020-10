Docentes califican de manifiesta traición las declaraciones de la rectora a favor del traspaso tras el encuentro con el Gobernador

La polémica por el traspaso de los IES, según la propuesta del Ejecutivo provincial, tiene ahora un revés que marca una interna. La misma es denunciada por los docentes autoconvocados del IES Clara J. Armstrong, quienes mediante nota han hecho público su preocupación por las versiones periodísticas a partir de la reunión de la Rectora de esta institución con el Gobernador. Sobre este particular indican que Rita Gaetán “mediante promesa de representarnos nos solicitó una Nota con los nombres y DNI, de los docentes autoconvocados por el Rechazo al traspaso de los IES del Ministerio de Educación al Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, como ya es de público conocimiento. En consonancia con lo solicitado, le hicimos entrega del correspondiente escrito manifestando nuestra postura, fundada en las normas nacionales y provinciales que nos amparan. Y confiados en que cumpliría el mandato otorgado, por ser ella quien nos había manifestado que apoyaba nuestra lucha, y mediante críticas a la reunión que había convocado el Gobernador con los Rectores de todos los IES de Catamarca, nos prometió las correspondientes gestiones ante el mandatario provincial”.

La molestia se suscita a posteriori de este encuentro, cuando la rectora se dirigió a los medios de comunicación para decir que, y según lo registrado por los docentes “el traspaso hacia el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica “podría ser positivo”. A esto habría agregado luego “yo confío en la visión del Gobernador porque cuando era intendente generó muchos cambios para el bien de la Capital. Ahora que pude hablar con él, me informó que la intención es jerarquizar a los IES, dar un mayor financiamiento y que las carreras se habiliten en base a las demandas de la Junta de Clasificación”. Ante esto los firmantes no dudaron en sentenciar que estos dichos son “una clara y manifiesta traición al mandato otorgado por los docentes”.

Luego agregan en la nota “tampoco se comunicó a la comunidad educativa del IES Clara J. Armstrong, para notificarnos de dicha gestión, por lo tanto repudiamos enérgicamente dicha actitud, y ratificamos nuestra postura de no al traspaso caprichoso, inexplicable y sin el consenso necesario en épocas democráticas de los IES. No existe proyecto alguno del gobierno, que vincule la necesidad actual con un diagnóstico concreto, ya que en la negociación individual con este IES, pidió en forma de compensación que elevaran las propuestas de nuevas carreras”.

A continuación, la nota que los profesores entregaron a Gaetan, y que iba dirigida al señor Gobernador:

San Fernando Del Valle de Catamarca, 14 de octubre de 2020

Sra. Rectora del IES “Clara J. Armstrong” Prof. Rita Gaetán

S / D

Por la presente, los docentes de esta Casa de Estudios, nos dirigimos a Usted y por su intermedio ante el señor Gobernador de la Provincia Lic. Raúl Jalil, a fin de expresar nuestra postura con respecto a la decisión de traspasar los Institutos de Educación Superior del Ministerio de Educación al Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica. La formación docente es parte constitutiva e insustituible del nivel de Educación Superior y tiene como sus funciones la formación docente inicial y continua, la Ley 26.206 establece en el art. 74, inciso B, que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el Consejo Federal de Educación acordará “Los lineamientos para la organización y administración del sistema y los parámetros de calidad que orienten los diseños curriculares” (2006). La educación no es una cuestión de gobierno, es una cuestión de Estado, que debe garantizarse, puesto que, como establece la Declaración de la Conferencia regional de Educación Superior en América latina y el Caribe, es un "bien público social, un derecho humano y universal" (2008). En el caso particular del IES Clara J. Armstrong la oferta académica actual está centrada en la formación docente, respetando nuestro contrato fundacional, por lo tanto, nos encontramos bajo la órbita del INFOD (Instituto Nacional de Formación Docente), el mismo tiene como propósitos “fortalecer los procesos de formación inicial y permanente de profesionales para el ejercicio de la carrera docente; asimismo, la formación de posgrado en diferentes especialidades y la actualización de sus conocimientos. Su objetivo último es asegurar la calidad educativa mediante la aplicación de métodos pedagógicos, tecnológicos y de investigación al más alto nivel académico y científico”.

Por lo mencionado, se advierte que las declaraciones del Sr. Gobernador a través de diferentes medios de comunicación, sobre el traspaso de los IES al Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica transgrede la ley de Educación Nacional N°26.206, que establece que los organismos competentes para administrar y garantizar la educación, son el Ministerio de Educación, el Consejo Federal de Educación y la Ley de Educación de la Provincia de Catamarca Nº 5381- Decreto 2269/13 en el Capítulo VI artº. 39 que prescribe que la Formación Docente depende de los Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD). El traspaso de los IES se considera una decisión unilateral e inconsulta, sin ningún tipo de fundamento lógico y fructífero para la educación de Nivel Superior, por consiguiente, se pone al descubierto la falta de conocimiento de la realidad de nuestros IES, de las particularidades de sus estudiantes y el compromiso de sus docentes, quienes durante este tiempo de excepcionalidad generado por la pandemia flexibilizaron metodología, espacios y tiempos, brindando la oportunidad de continuar con su formación a las y los estudiantes de nuestra provincia que eligen como proyecto de vida la formación docente inicial con incidencia en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo provincial.

En los últimos días, se ha dado a conocer el Decreto Acuerdo Nº26/2019 acompañado de las declaraciones del Sr. Gobernador, quien planteó algunas justificaciones tales como: la existencia de suplentes, la integración de los técnicos en las actividades productivas, los docentes sin ubicación, entre otros. Pero no entendemos que esto se solucione sacando la educación y formación del actual Ministerio. Por el contrario, estas falencias deberían corregirse optimizando el funcionamiento de las dependencias administrativas que conforman el Ministerio de Educación. Solicitamos a las autoridades la inmediata anulación del Decreto Acuerdo N° 26/2019, el cual va en contra de las legislaciones vigentes a nivel nacional y provincial y, no considera a la formación docente como oferta académica, atentando con la concepción de una educación integral, en la que el arte y las humanidades presentan un fuerte impacto en la construcción de la justicia social. Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable, saludamos a Usted con atenta consideración y respeto.

Firmas: Abog. Azucena Lopez - DNI 17.276.987 Lic. Fernanda Micael Del Valle Tula. DNI 26.396.811 Esp. Mariana Arroyo DNI 39.012.339 Abog. Jorge Gustavo Sosa DNI 20.738.368 Esp. Mabel Villacorta DNI 16.283.124 Prof. Elizabeth del Valle Vaquinsay DNI: 33.660.953 Esp. María Sol González DNI 38.130.388 Prof. Tomasa Del Valle Quiroga. DNI 20.308.58 Prof. Jorge G. Tula DNI 17.529.937 Lic. Julieta Estefanía Astorga DNI 33.360.534 CPN Norma A. Nieva DNI 14.601.543 Prof. Martha Noemí Seco DNI 22.880.035 Prof. Adriana Reinalde DNI 18.060.619 Prof. Silvia Lizárraga DNI 17.217.083 Lic. Cecilia Karina Rodríguez. DNI 25.302.081 Lic. María Fabiana Segura DNI 21.723.989 Prof. Laura Miriam Caffettaro DNI 17.080.930 Prof. Ana Elizabeth DNI 34.040.664 Prof. Elsa Orellana DNI 11.091.078 Prof. Andrea Herrera DNI 27. 872.706 Lic. Miryam Margarita Medina DNI 22.308.777 Prof. Silvana Cabrera DNI 23.021.244 Lic. Rubén Edgardo Gordillo DNI 34.219.226 Esp. Alexi Jerez DNI 33140939 Prof. Manuel Eduardo Montivero DNI 34.993.440 Prof. María Rosa Gordillo DNI 34.993.458 Prof. Cristian Edgardo Reartes DNI 28.540.439 Prof. Ortiz, Mónica Rafaela. DNI 27.053.393 TPN Iturriza Ana Betsabe DNI 28.392.587 Prof. Anahí Rivas DNI 34.389.134 ING. Fabián Correa DNI 21.325.399 Prof. Francisco Adrián Gómez DNI 20.591.213 Prof. Esteban Trentini DNI 28.647.252 Prof. Adolfo Adrián Alderete DNI 16.934.452 Prof. Nelson Natalio Calderazzi DNI 26.259.153 Prof. Robertina Del Valle Mediavilla DNI 23.321.001 Prof. Paola Jacinta Ariza DNI 27.351.340 Prof. Jennifer Marlène Laquoi DNI 93.922.267 Prof. Cristina Aranda DNI 21.682.609 Prof. Marcelo Fabián Romero DNI 25.880.837 Prof. Cintia Del Valle Agüero DNI 34.219.248 Prof. Marina Laura Fadel Cantarell DNI 24.065.695 Prof. Sonia Belén Barros DNI 33.917.103 Prof. Hortencia Escudero DNI 36.491.336 Prof. Eugenia Gordillo DNI 35.388.496 Prof. Nelson Torres DNI 34.226.567 Lic. Eric David German DNI 29.837624 Prof. Marcelo Casas DNI 21.520.109 Prof. Claudia Alejandra Savio DNI 16.333.589 Prof. Guido Marcelo Quinteros DNI24.830.862 Prof. Ana Laura Peñaloza DNI 29.527.013 Prof. Nadia Yanina Nieva DNI 26.123.768 Prof. Hugo Rafael Rosales DNI 22.751.883 Prof. María de los Milagros Juárez DNI 35.194.738 Lic. Cecilia Del Valle Villafañe DNI 16.286.136 Prof. María Ivana Cano DNI 28.172.426 Lic. Graciela Del Valle Canceco DNI 12.576.989