Docentes se manifiestan frente a Reconocimiento Médico

Tras la polémica por las licencias médicas docentes, trascendió un audio de la subsecretaria de Reconocimiento Médico, Analía Leiva de Ominetti, lo que inmediatamente generó indignación y repudio por parte de los sectores docentes.

El secretario adjunto de ATECA dijo en declaraciones a Radio Valle Viejo que no se debería esperar a que Leiva renuncie, sino que deberían echarla.

Minutos más tarde, antes de las 12 del mediodía, docentes y gremialistas se dirigieron a las puertas de Reconocimiento Médico, en República y Alem, en manifestación por los calificativos que usó la funcionaria.

Allí se encuentra presente el secretario general del gremio ATECA, Mario Sánchez, quien dijo que decidieron manifestarse luego de haberse enterado del modo tan poco respetuoso que tuvo la funcionaria. Aseguró que, de forma unánime, delegados de distintos departamentos solicitaron apersonarse en la institución pública para pedir la renuncia de la doctora Leiva.

Al grito de “que se vaya” , los docentes se encuentran en el playón de ingreso al establecimiento reclamando su renuncia, ya que consideran que “es inaceptable que esta persona continúe al frente de salud”.

Es preciso mencionar que Leiva no pidió disculpas ni se mostró arrepentida, sino que dijo no recordar ese audio y que no se reconoce en él. Incluso, dijo que posiblemente le hayan “plagiado la voz”.