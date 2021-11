Hágansela complicada para que aprendan estos hijos de p...: Leiva de Ominetti negó sus dichos viralizados en un audio

Mientras gremialistas que integran la Intersindical docente denuncian penalmente la supuesta venta de certificados médicos a docentes, hecho que fue mencionado en una reunión paritaria por la subsecretaria de Reconocimiento Médico, Dra. Analía Leiva de Ominetti, trascendió un audio en tonos insultantes y ofensivos para con los docentes que piden licencias por enfermedad o tratamientos médicos, donde instruye a sus empleados cómo debían proceder ante estos pedidos.

Lo que más resuena en el audio es “hágansela complicada, que no se la hagan fácil (?) que sientan que no es tan sencillo”.

Esto ha causado gran indignación en la comunidad docente y en los gremios. El secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca (ATECA), Jorge Molas, manifestó que, a su parecer, la funcionaria no debiera renunciar, sino que “la deberían echar”. “Esa es la verdadera doctora Ominetti, ante los medios parece una carmelita descalza, pero es una diabla cuando tiene que atender a los docentes en sus oficinas”, expresó Molas y advirtió que desde ATECA emitirán un comunicado en repudio a sus dichos.

Sin embargo, minutos más tarde en declaraciones a Radio Valle Viejo, Leiva dijo no recordar haber mandado esos audios, ya que mencionan las vísperas de Pascuas, por lo que serían audios de algún tiempo atrás, pero también expresó que no recuerda haber dicho “palabras soeces”, siendo que la grabación finaliza con un contundente mensaje: “Hágansela complicada para que aprendan estos hijos de puta”.

La funcionaria se justificó diciendo que “parecen mensajes ensamblados” y hasta deslizó que podrían haber “plagiado su voz”. Asimismo, apuntó contra los gremios docentes diciendo que son los más molestos por esta cuestión ya que, según ella, “no tienen quejas de los docentes”.

Por otro lado, aclaró que la atención se realiza de manera virtual, por lo que “no podemos maltratar a los docentes porque no atendemos de manera presencial (?) si el maltrato es no darles los días de licencia que solicitan, ese es nuestro trabajo”, y agregó que “la auditoria es un proceso hostil que no le gusta a nadie”.

Por otra parte, también aclaró que las quejas no debieran ser contra ella, sino contra quien es el director de Reconocimiento Médico, el doctor Ariel Perricone.