Docentes municipales culminaron diplomaturas universitarias para fortalecer la enseñanza y la inclusión

Docentes pertenecientes al Sistema Educativo Municipal (SEM) recibieron sus certificaciones académicas luego de culminar con éxito dos diplomaturas universitarias dictadas por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA). Las instancias de formación estuvieron orientadas a fortalecer las prácticas de enseñanza, ampliar los conocimientos profesionales y brindar herramientas para responder a las necesidades de los estudiantes en los distintos niveles educativos.

Las propuestas se desarrollaron a partir de los convenios de cooperación rubricados entre la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Capital y la UNCA, en el marco de una política pública de formación continua destinada a jerarquizar la tarea docente y acompañar de manera integral las trayectorias escolares.

La finalización de ambos trayectos representa una nueva instancia de articulación entre el ámbito municipal y la universidad pública, con especial atención a dos ejes considerados prioritarios para el sistema educativo: el fortalecimiento de la comprensión lectora y la lectura crítica, por un lado, y la construcción de herramientas para abordar las problemáticas de los aprendizajes en contextos de inclusión, por otro.

La iniciativa busca acompañar el desarrollo profesional de los educadores mediante propuestas académicas vinculadas con las necesidades concretas de las instituciones escolares. En ese sentido, las diplomaturas combinaron áreas de formación que intervienen directamente en los procesos de aprendizaje y en las estrategias que los docentes pueden implementar para favorecer el desarrollo de sus estudiantes.

Comprensión de textos y lectura crítica

Una de las propuestas concluidas fue la Diplomatura Universitaria en Comprensión de Textos y Lectura Crítica, que contó con la participación de 28 docentes de los niveles primario y secundario del Sistema Educativo Municipal. Los educadores que completaron este trayecto pertenecen a diversas áreas curriculares, lo que refleja el alcance de una formación que no se limita a un único espacio disciplinar, sino que se incorpora a las distintas dimensiones de la enseñanza.

La capacitación se desarrolló bajo una modalidad presencial entre agosto de 2025 y agosto de 2026, con sede en las instalaciones de la Escuela Municipal N.º 2 "Juan Oscar Ponferrada".

Durante ese período, los participantes transitaron una instancia de formación universitaria que tuvo como eje la comprensión de textos y la lectura crítica. La culminación del recorrido académico quedó formalizada con la entrega de las certificaciones correspondientes, que acreditan la aprobación de la diplomatura.

La incorporación de estos contenidos forma parte de las líneas de trabajo vinculadas con el fortalecimiento de la alfabetización inicial y avanzada. Ambas dimensiones constituyen prioridades dentro de la política educativa municipal y se articulan con los objetivos de mejorar las condiciones de enseñanza y acompañar las trayectorias de los estudiantes.

Inclusión educativa y neurociencias

En paralelo, otros integrantes del Sistema Educativo Municipal completaron la Diplomatura Universitaria en Problemáticas de los Aprendizajes en Contextos de Inclusión con Enfoque en Neurociencias.

En esta especialización obtuvieron sus diplomas dos docentes y seis maestras de apoyo a la inclusión (MAI), quienes aprobaron el trayecto formativo orientado a fortalecer sus conocimientos y ampliar sus recursos metodológicos para el trabajo educativo. La propuesta estuvo dirigida a proporcionar herramientas metodológicas actualizadas para el abordaje de la diversidad en las aulas comunes, con atención a las problemáticas que pueden presentarse en los procesos de aprendizaje y a las necesidades de acompañamiento de los estudiantes.

La participación de docentes y maestras de apoyo a la inclusión pone de relieve la importancia de la formación profesional para el desarrollo de prácticas educativas que contemplen distintas realidades y permitan responder a las particularidades de cada trayectoria escolar.

En este marco, la diplomatura se integra a las acciones destinadas a consolidar una educación inclusiva, con recursos que contribuyan a la intervención pedagógica y al acompañamiento de los estudiantes dentro de los espacios educativos comunes.

La especialización también se vincula directamente con las metas del Programa de Fortalecimiento para la Educación Inclusiva, una de las referencias institucionales que orientan el desarrollo de estas propuestas de capacitación.

Destacaron el compromiso de los educadores

Durante el acto de entrega de las certificaciones, la secretaria de Educación y Cultura, Marqueza Blanco Azurmendi, celebró la consagración académica de los docentes y destacó el esfuerzo realizado para completar las instancias de perfeccionamiento.

"Nos llena de orgullo acompañar este logro de nuestros educadores. Los felicito profundamente por el compromiso, la dedicación y la perseverancia que demostraron para continuar formándose, superarse y estar cada vez más cerca de las necesidades de cada estudiante. Este paso confirma su vocación y su entrega con una educación pública de calidad; desde el municipio continuaremos impulsando estas oportunidades de perfeccionamiento porque la educación que queremos para el futuro se construye hoy", expresó la funcionaria.

Sus declaraciones pusieron el foco en la formación continua como una herramienta para fortalecer el trabajo de los educadores y profundizar el acompañamiento de los estudiantes. Asimismo, ratificó la decisión del municipio de sostener oportunidades de capacitación orientadas al desarrollo profesional y a la mejora de la calidad educativa.

El reconocimiento a los docentes que finalizaron ambas diplomaturas se enmarca, de esta manera, en una política que vincula la preparación académica con los desafíos cotidianos de la enseñanza y con la necesidad de ampliar las capacidades de intervención dentro de las instituciones escolares.

Planeamiento e innovación educativa

La implementación técnica de las propuestas y el seguimiento de las cohortes estuvieron bajo la coordinación de la Administración de Planeamiento e Innovación Educativa comunal. Esta área tuvo a su cargo el acompañamiento de los trayectos formativos, que se desarrollaron mediante la articulación entre la estructura educativa municipal y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca.

La coordinación de las cohortes permitió encuadrar las dos especializaciones dentro de los objetivos definidos por la política educativa local. Aunque cada diplomatura abordó un campo específico, ambas se relacionaron con las prioridades establecidas para fortalecer los procesos de enseñanza y ampliar las respuestas pedagógicas ante las necesidades de los estudiantes.

Por un lado, la formación en comprensión de textos y lectura crítica se vinculó con las líneas prioritarias de alfabetización inicial y avanzada. Por otro, la capacitación con enfoque en neurociencias se articuló con las metas del Programa de Fortalecimiento para la Educación Inclusiva.

De esta manera, las propuestas académicas se integraron a una estrategia que contempla tanto el desarrollo de competencias vinculadas con la lectura como la preparación de los equipos educativos para atender la diversidad en las aulas.