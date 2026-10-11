¿Domingo con lluvia?: Así va a estar en Catamarca

Siguiendo con el finde largo este domingo será una jornada con nubosidad variable y probabilidades de precipitaciones durante la mañana y la tarde, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura máxima prevista será de 20 grados, mientras que hacia la noche se espera un descenso hasta los 10 grados.

El panorama estará marcado por un cielo nublado durante las primeras horas del día, la chance otra vez de lluvias aisladas y chaparrones. En tanto, para el fin del día se anticipa que el cielo estará mayormente nublado.

¿Cómo va a estar el tiempo?

Durante la madrugada, el cielo estuvo nublado y el viento soplando del Noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Ya para la mañana, el SMN anuncia lluvias aisladas, con una temperatura estimada en 16 grados. En cuanto al Innombrable este seguirá soplando desde la misma dirección pero con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para la tarde, el pronóstico anticipa chaparrones y una temperatura máxima de 20 grados. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10 y el 40%, mientras que el viento rotará hacia el Norte y tendrá velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Finalmente, durante la noche, se espera que el cielo permanezca mayormente nublado. La temperatura descenderá hasta los 10 grados y la probabilidad de lluvias será baja. El viento continuará desde la misma dirección e igual intensidad.

En cuanto a las ráfagas, el SMN no informa velocidades previstas para ninguno de los períodos de la jornada.

De esta manera, el domingo estará caracterizado por la posibilidad de lluvias durante la primera mitad del día y chaparrones por la tarde, con una temperatura máxima de 20 grados y un descenso térmico hacia la noche. La nubosidad se mantendrá presente durante toda la jornada, aunque las probabilidades de precipitaciones serán menores durante la madrugada y al cierre del día.