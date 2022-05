Dos policías rescataron a una bebé recién nacida que abandonaron en una garita de gas

Dos mujeres de la Policía de la Provincia de Buenos Aires encontraron y rescataron a una beba abandonada en una garita de gas. La niña tiene cinco días de vida y, afortunadamente, se encuentra en buen estado de salud.

El hecho ocurrió este domingo por la tarde en Quilmes Este, en la zona de Garay y Sarmiento. Las mujeres estaban patrullando cerca de ese lugar y a través de un llamado de un vecino al 911 se denunció el abandono de la pequeña.

Dentro de un bolso y envuelta en una manta

La beba estaba dentro de un bolso y envuelta en una manta. Además, le habían dejado pertenencias como leche, mamadera, pañales y algodón. Rápidamente, las policías la contuvieron y luego fue trasladada al Hospital Dr. Isidoro Iriarte de Quilmes, donde se encuentra fuera de peligro y en buen estado de salud.

Las dos mujeres fueron identificadas como Lara Pajes y Vanesa Ponce. Ambas son madres: Lara es mamá de un nene de 5 años y Vanesa tiene una hija de 10. “Para mí fue muy particular porque después de tener a mi nena, no puedo tener más hijos. Cuando la agarré me contuve, pero después subí al móvil y me largué a llorar hasta que la dejamos en el hospital”, confesó Vanesa.

A la beba abandonada en Quilmes la nombraron "Amari", que significa "milagro de Dios" (Foto: TN)

Pajes afirmó que es la segunda vez que presencia un hecho de esta índole: “A principio de año le salvamos la vida a un niño que no presentaba signos vitales a través de maniobras de RCP. En el caso de mi compañera, es la primera vez que le pasa”.

“No imaginaba encontrarme con un bebé. Fue raro verla en esa situación, tan indefensa, chiquita y con el frío que hace. Igual estaba bien ella, la tenían bien alimentada. Le pusimos 'Amari', que significa 'milagro de Dios'”, aseguró Vanesa.