Drama en Quiroz: ahora les llevaron el camión y están varados bajo un árbol

A pesar de él ser catamarqueño, Darío Ávila y su esposa, Margarita Romero, ya con residencia en Quiroz desde hace unos años, se les prohibió el ingreso a Icaño, lo que ha generado una polémica que llega a las esferas oficiales de la comuna. Tras haber llegado el fin de semana procedente de Córdoba por haber trabajado en la campaña de la soja y ya en el puesto de control de Quirós, departamento La Paz, donde no le permitió el ingreso. Ambos circulan con el permiso nacional pero permanecían varados en un camión entre las Salinas y el puesto caminero Lucio V. Mansilla. En la jornada de hoy, la novedad está dada porque el dueño del rodado llegó para recuperarlo, por cuanto debe seguir trabajando. Ante esto, Darío y Margarita, se quedaron sin resguardo y ahora se abrigan como pueden a la sombra de un árbol. Recordemos que no tienen ni agua ni comida. Y su familia, del otro lado del límite departamental, no puede alcanzarles los suministros que tanto necesitan.

Tras la repercusión del caso, los vecinos de Quirós salieron a pedir que el municipio permita el ingreso de Ávila y Romero, y a desmentir los dichos del intendente de Icaño, José Pío Carletta, que culpó a los mismos vecinos por hacer un corte el pasado sábado para que esta pareja no ingresara. "Él (por José Pío Carletta) nos está echando la culpa y que ese corte era por esta pareja", pero la realidad, sostiene una vecina, "el corte fue para que saquen a una familia de apellido Vivas, que ingreso al departamento con un permiso que otorgó el mismo intendente", aclaró.