Efecto balotaje: Catamarca sufrió la baja asistencia de turistas este fin de semana largo

Las predicciones previas al balotaje se hicieron realidad: las elecciones afectaron los planes del fin de semana largo. Según un sondeo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), por el feriado del Día de la Soberanía Nacional viajaron 910.000 personas que gastaron $43.378 millones. Las cifras muestran que el movimiento turístico cayó un 36,5% respecto del mismo fin de semana largo del año pasado y que el impacto económico registró una baja real de un 32,3%.

Además, para poder cumplir con la obligación de votar, muchos argentinos eligieron destinos cercanos a sus hogares y decidieron acortar el fin de semana, por lo que la estadía promedio fue de apenas 1,6 días. Catamarca no fue ajena esto y aunque no hay información oficial de los organismos provinciales, la CAME certifica que la estadía media fue de 1,5 días. El movimiento turístico se vio limitado a viajeros de cercanía. Destinos como Fiambalá, Antofagasta, Belén, El Rodeo, Paclín, Los Altos, Las Juntas, Tinogasta y Recreo, tuvieron pocos turistas en relación con otros fines de semana largos.

Fin de semana largo en caída

De acuerdo con el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa “el resultado fue muy dispar entre localidades”. Mientras que en muchas ciudades de la Patagonia y Cuyo, unos 130.000 turistas internacionales ocuparon las plazas hoteleras; en CABA se pudo observar la presencia de visitantes extranjeros en bares, centros comerciales, y espacios públicos.

“El turista nacional cortó su fin de semana en dos. Los que se movilizaron de viernes a domingo, y en algunos casos incluso desde el jueves, y los que votaron temprano el domingo y viajaron a disfrutar hasta el lunes”, explicó la entidad empresaria. También indicó que “no faltó el 'turista electoral', es decir, el que se trasladó a votar a la ciudad donde tiene su domicilio y permaneció hasta el lunes” que, en general, se alojaron en casas propias, de familiares o amigos, sin ocupar plazas hoteleras.

Según estos datos, el gasto promedio fue de $29.065 diarios por persona y algunas de las ciudades más concurridas fueron Bariloche, Ushuaia, Puerto Madryn, Mendoza y Puerto Iguazú.

En los nueve fines de semana largo de este año, viajaron 14,2 millones de turistas y gastaron $601.000 millones, detalló CAME.

En el NOA