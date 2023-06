El alumno Taire, mártir catamarqueño de la reforma universitaria

Hace 105 años se gestaba el hito trascendental que dio nacimiento a la universidad pública como es conocida hoy en nuestro país. Un 15 de junio de 1918, los estudiantes reformistas organizados tomaban la Universidad Nacional de Córdoba para exigir el libre ejercicio de la educación, y alzar la voz contra un sistema que hasta entonces, se presentaba como anacrónico, autoritario y “fundado en el derecho divino del profesorado”, dando nacimiento así a un importante movimiento estudiantil democratizador que afectó no solo a Argentina, sino a toda Latinoamérica.

De ese modo, se gestaba una universidad basada en los principios del modelo reformista de cogobierno estudiantil, autonomía universitaria, libertad de cátedra, educación libre, gratuita y laica para todos, extensión y compromiso con la sociedad, entre otros.

Catamarca no estuvo exenta del movimiento, y pronto, en 1920, se sumó a las exigencias un grupo de estudiantes de Capital y Valle Viejo que, cansados de un sistema intransigente y arbitrario, iniciaron una serie de huelgas que cambió el ambiente local. En este marco, destacó Antonio Taire, quien con 18 años, fue un líder estudiantil, periodista catamarqueño que dio su vida para defender los principios de esta trascendental Reforma, convirtiéndose en un referente de una revolución que marcó un hito en la sociedad catamarqueña.

En este nuevo aniversario de la Reforma universitaria, hito clave en nuestra historia estudiantil, es que la Universidad Nacional de Catamarca recordó, a través de sus medios UNCA TV, la historia del mártir catamarqueño poco conocida: la del “alumno Taire”.