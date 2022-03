El Centro de Ingenieros apura una reunión con Jalil tras la confirmación de la UTN

El anuncio sobre que el Gobierno provincial gestiona la llegada de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) causó sorpresa en el Centro de Ingenieros de Catamarca, quienes indicaron que conocieron esta novedad por la prensa y marcaron que no hubo comunicación previa desde el Ejecutivo. No obstante este detalle, marcaron que el aporte es válido porque de esta manera se pondrá en valor la profesionalización de estas áreas.

Asimismo y tras considerar que faltan ingenieros en la provincia, el titular de la entidad, Ing. Jorge Gabach dijo en cuanto a la instalación de una regional en Catamarca que esta “será una alternativa válida para atender la demanda que hay”. Y en este punto el presidente del Colegio apuntó a la falta de profesionales ingenieros en la provincia, expresando su preocupación porque en áreas estratégicas gubernamentales hay pocos, lo que se traduce en obras deficientes, según su criterio.

Por caso comentó, en diálogo con Radio Valle Viejo, que en la comuna capitalina “debe haber cinco o seis ingenieros de los cuales tres son en puestos jerárquicos. Los otros quedan para proyectar y dirigir obras. Esto no alcanza para nada. En el IPV hay dos ingenieros y en Aguas de Catamarca hay cinco o seis”.

Y añadió Gabach que “uno de los problemas que nosotros denunciamos es que hay gente que no está capacitada ejerciendo tareas de ingeniería. Y es por eso que hay deficiencia en las obras”. Vale recordar que el Centro de Ingenieros se constituyó como querellante en una causa que investiga a personas que ejercen ilegalmente la profesión de ingenieros en la provincia.

Reunión con Jalil

Este justamente este punto el que van a tratar con el primer mandatario de la provincia, cuando se concrete el encuentro que ya les confirmaron. Según el presidente del Centro de Ingenieros, su preocupación es el reemplazo en los puestos de conducción de áreas relacionadas a la ingeniería con otros profesionales. El caso testigo es el de Vialidad Provincial y en este sentido comentó “en Vialidad que es un organismo con muchas obras en toda la provincia, hoy tiene cinco a seis puentes importantes en obra y no se entiende que se deje acéfalo porque cuando no hay una persona con ninguna vinculación o competencia profesional, es como dejarlo acéfalo. Esto nos preocupa y no por defender un cargo o persona. Si hay que cambiar un ingeniero se lo hace por otro mejor pero no por alguien que no tiene ninguna idea de lo que se debe hacer”.