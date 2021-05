El Colegio Médico plantea controlar el movimiento poblacional antes que "seguir aumentando camas"

La preocupante situación sanitaria genera que se evalúe la posibilidad o no de un cierre total de la provincia. Según lo indicado hoy, en conferencia de prensa, el Ejecutivo confesó que aguarda lo que se decida a nivel nacional. En él mientras tanto ya se decretó el cierre de la gastronomía pero desde el Colegio Médico de Catamarca, opinaron que antes de promover más cierres a sectores económicos lo que se debe hacer es controlar la movilidad poblacional.

Así lo indicó el Dr. Guillermo Martínez a Radio Valle Viejo al manifestar que “el paciente hoy es la sociedad. Tampoco la solución pasa por seguir aumentando camas o abriendo hospitales. En este momento y con una velocidad de propagación como la que hubo en este tiempo, hay que tomar medidas de control de movimiento que requiere al menos que la movilidad poblacional sea menor al 25%. Y después se verá que actividades, dependiendo del riesgo de transmisión, son las que se deben cerrar”. La definición va en contra de la política de la Provincia, por cuanto está previsto que se sumen 10 camas más al Hospital San Juan Baustista y una cifra similiar el "Carlos G. Malbrán".

El facultativo seguidamente precisó “no solamente se tiene que tomar en cuenta el parámetro del control de movimiento sino que a esto se lo debe acompañar con diagnóstico, testeo, vacunación y la comprensión. En una pandemia el paciente no es un paciente individual”.

Acelerar la vacunación

Según el titular del Colegio Médico se debe procurar la aceleración de la vacunación, por cuanto considera que de esta manera se logrará “evitar la inmunidad de rebaño por la enfermedad”. “Ya hay gente vacunada recuperada y que puede haber generado cierto grado de inmunidad. Y esto que parecía como favorable no alcanza. No estamos cerca de la ansiada inmunidad de rebaño. Estamos transitando un ´mientras tanto´ a la inmunidad de protección comunitaria”. Y precisó: “Hay que acelerar por todos los medios la vacunación para que la población se vacune lo más rápido posible y no corramos el riesgo de llegar a la inmunidad de rebaño por la enfermedad”.

Faltan médicos

Al grave cuadro sanitario, desde el Colegio Médico alertan sobre el faltante de médicos en los principales centros de salud. “Las camas no se atienden solas, ni los respiradores. Los médicos somos los que somos”, resaltó el presidente del Colegio Médico. El facultativo marcó que sólo en el mes de mayo se matricularon tres profesionales, agregando que se debería autorizar el registro de los egresados con títulos en trámites para así palear la crisis en el recurso humano.