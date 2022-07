El emprendimiento de muebles en hierro y madera que participa por primera vez del Poncho

Recorriendo la carpa “Tu Capital Emprende” de la Fiesta Nacional del Poncho, otro de los emprendedores que se destaca por sus productos es Damián Leguizamón, con su marca “DL Muebles Industriales”. El emprendimiento se basa en la fabricación de muebles de madera y hierro, y nació como producto de la reinvención que tuvo que hacer de su propio negocio durante la pandemia.

“Todo inició en el 2019 con una herrería, pero en el año 2020, cuando comenzó la pandemia y cayó la actividad, lo medité y me puse a fabricar muebles. Me gusta el movimiento del mercado en este rubro y me dediqué a esto. Este es mi primer Poncho. Es una experiencia buena, me estoy haciendo conocer y tengo pedidos y muchas consultas”, afirmó Leguizamón.

En este caso, DL Muebles Industriales es uno de los emprendimientos que participaron en el Programa “Capital para tu desarrollo” del Centro de Asistencia y Desarrollo Empresarial (CADE) que impulsa la Municipalidad de la Capital a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, desde su Dirección de Desarrollo Económico. De hecho, este espacio en el Poncho es gestionado por la comuna para fortalecer la comercialización de sus productos.

“En el stand del Poncho traje un mueble para TV grande que está hecho de metal y la madera que es álamo. Traje además mesas ratoneras y un faro rústico. La ventaja de esta combinación tiene que ver con la durabilidad del mueble porque son muy resistentes”, comentó Damián Leguizamón, quién comenzó hace poco tiempo y se proyecta con muchas expectativas para seguir progresando. Es la primera vez que participa en la Fiesta del Poncho y ya tiene varios pedidos para realizar diversos pruductos una vez concluido el evento. “Quiero tener un taller grande, de acá a tres años por lo menos, y más empleados. Actualmente estoy trabajando con un solo empleado y la idea es crecer”, concluyó.