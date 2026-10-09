El Eva Perón puso en marcha sus VIII Jornadas Científicas con foco en la salud pediátrica

El Hospital Interzonal de Niños Eva Perón puso en marcha las VIII Jornadas Científicas Interdisciplinarias, un espacio destinado a promover el conocimiento, la investigación y la innovación, además de fortalecer la formación de los equipos de salud y compartir experiencias vinculadas con la atención pediátrica integral.

Bajo el lema "Innovación en acción: elevando los estándares de la salud integral pediátrica", el encuentro comenzó este jueves con la participación de autoridades provinciales, directivos, profesionales y trabajadores de la institución. La propuesta se desarrolla a lo largo de dos jornadas intensas, con actividades orientadas al intercambio de conocimientos y a la presentación de herramientas y experiencias relacionadas con el trabajo sanitario.

La iniciativa tiene como eje la formación continua de los equipos de salud y la posibilidad de poner en común conocimientos que surgen tanto de la experiencia profesional como de la investigación desarrollada dentro de los establecimientos sanitarios. En ese marco, las jornadas funcionan como un ámbito para analizar prácticas, compartir avances y abordar alternativas que contribuyan a mejorar la atención de niños, niñas y adolescentes.

La primera jornada reunió a integrantes de distintas áreas del sistema sanitario y contó con la participación de especialistas de otra institución de referencia en atención pediátrica: el Hospital Garrahan. Sus exposiciones estuvieron centradas en el desarrollo de la telesalud, la innovación y las herramientas de comunicación a distancia, temas que formaron parte de los contenidos destacados del encuentro.

Especialistas del Garrahan

Uno de los ejes de la jornada fue la participación de profesionales del Hospital Garrahan, quienes expusieron sobre experiencias y desarrollos relacionados con la telesalud, la innovación y la comunicación a distancia.

Las presentaciones estuvieron a cargo de la Dra. María Celeste Savignano, integrante del Departamento de Telesalud e Innovación, y del Mgter. Lic. Antonio Luna, perteneciente a la Coordinación de Redes y Comunicación a Distancia del Hospital Garrahan.

Ambos abordaron el desarrollo de estas herramientas y el impacto que tienen en la atención sanitaria y en el trabajo cotidiano de los equipos de salud. Sus intervenciones permitieron compartir experiencias vinculadas con la incorporación de nuevas modalidades de comunicación y con el uso de recursos tecnológicos para acercar conocimientos y fortalecer las prácticas profesionales.

Durante sus exposiciones, los especialistas también destacaron el recorrido de Catamarca como provincia pionera en telesalud, al poner en valor el trabajo realizado para incorporar herramientas destinadas a fortalecer la atención sanitaria.

Este reconocimiento situó la experiencia provincial como uno de los puntos relevantes del intercambio. La telesalud y la comunicación a distancia fueron abordadas desde la perspectiva de su desarrollo y de las posibilidades que ofrecen para el trabajo de los equipos sanitarios.

La presencia de Savignano y Luna aportó una mirada especializada sobre estas áreas y permitió compartir conocimientos con los profesionales y trabajadores que participaron de las jornadas en el Hospital Eva Perón.

Investigación hospitalaria

La agenda científica también incluyó la presentación de proyectos de investigación desarrollados por profesionales del Hospital de Niños Eva Perón. Estos trabajos representan una instancia para dar a conocer parte del conocimiento que se produce diariamente dentro de la institución y que puede contribuir al análisis de las prácticas asistenciales.

Las investigaciones hospitalarias permiten abordar problemáticas identificadas en el trabajo cotidiano, revisar procedimientos y buscar nuevas respuestas para la atención de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, su presentación dentro de las jornadas ofrece un espacio para compartir experiencias y poner en común los resultados del trabajo profesional.

La investigación y la innovación aparecen así vinculadas con la atención pediátrica integral, en consonancia con el lema elegido para esta edición del encuentro. El objetivo es fortalecer la formación de los equipos y generar instancias de intercambio que permitan analizar los desafíos de la práctica sanitaria.

La presentación de los proyectos locales complementó las exposiciones de los especialistas del Hospital Garrahan. Mientras estas últimas estuvieron centradas en la telesalud, la innovación y la comunicación a distancia, los trabajos de investigación permitieron mostrar las experiencias y los conocimientos generados dentro del propio hospital.

De esta manera, las jornadas integraron aportes provenientes de distintas áreas, con la intención de compartir herramientas, revisar problemáticas y enriquecer el abordaje de la salud pediátrica.

Actividades comunitarias

La propuesta no se limitó al intercambio entre profesionales. Antes del inicio formal de las jornadas, se desarrollaron actividades destinadas a la comunidad, con el propósito de compartir conocimientos vinculados con el cuidado de la salud y la prevención. Entre las acciones realizadas se incluyeron talleres de reanimación cardiopulmonar (RCP) y actividades de salud mental dirigidas a adolescentes. Estas propuestas brindaron herramientas pensadas para reconocer situaciones de riesgo, saber cómo actuar ante determinadas circunstancias y promover el cuidado de la salud.

La inclusión de adolescentes en las actividades de salud mental permitió incorporar a este grupo dentro de las acciones preventivas. El enfoque estuvo puesto en ofrecer recursos para identificar situaciones que requieren atención y reconocer posibles formas de actuar frente a ellas.

Las actividades también abordaron cuestiones relacionadas con la prevención y el cuidado en la vida cotidiana. Mediante propuestas adaptadas, se trabajaron contenidos sobre higiene, vacunas y accidentes domésticos, además de la identificación de elementos peligrosos que pueden encontrarse en el hogar.

A estos temas se sumaron la prevención vinculada con animales ponzoñosos y el reconocimiento del personal de salud y de las funciones que cumple.

Los contenidos abordados en estas instancias fueron:

RCP: herramientas básicas para saber cómo actuar ante una situación que lo requiera.

herramientas básicas para saber cómo actuar ante una situación que lo requiera. Salud mental: actividades dirigidas a adolescentes para reconocer situaciones de riesgo y promover el cuidado.

actividades dirigidas a adolescentes para reconocer situaciones de riesgo y promover el cuidado. Higiene y vacunas: contenidos relacionados con la prevención y el cuidado cotidiano.

contenidos relacionados con la prevención y el cuidado cotidiano. Accidentes domésticos: identificación de situaciones de riesgo dentro del hogar.

identificación de situaciones de riesgo dentro del hogar. Elementos peligrosos en la vivienda: reconocimiento de objetos o elementos que pueden representar un peligro.

reconocimiento de objetos o elementos que pueden representar un peligro. Animales ponzoñosos: prevención y cuidados vinculados con su presencia.

prevención y cuidados vinculados con su presencia. Personal de salud: reconocimiento de los trabajadores sanitarios y de las funciones que desempeñan.

Estas propuestas ampliaron el alcance de las jornadas al incorporar actividades dirigidas a la comunidad, con contenidos relacionados con la prevención y la adquisición de herramientas para el cuidado de la salud.

La segunda jornada cerrará el encuentro científico

Tras el desarrollo de la primera jornada y de las actividades comunitarias previas, este viernes se llevará adelante la segunda y última jornada de las VIII Jornadas Científicas Interdisciplinarias del Hospital Interzonal de Niños Eva Perón.

El encuentro se inscribe en una propuesta que combina formación profesional, investigación, innovación y prevención, con el propósito de fortalecer la atención pediátrica integral y compartir experiencias entre los equipos de salud.

La participación de especialistas del Hospital Garrahan, las presentaciones de investigaciones desarrolladas dentro del hospital y las actividades dirigidas a estudiantes y adolescentes conformaron los principales componentes de esta edición.

Con el lema "Innovación en acción: elevando los estándares de la salud integral pediátrica", las jornadas reúnen distintas dimensiones del trabajo sanitario: el desarrollo de nuevas herramientas, el análisis de las prácticas profesionales, la generación de conocimiento y la promoción del cuidado en la comunidad.

La última jornada completará así un espacio de intercambio destinado a fortalecer la formación de los equipos de salud y a compartir experiencias orientadas a la atención de niños, niñas y adolescentes.