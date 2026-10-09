El fuerte sismo que sorprendió a todos anoche fue de 2,8

Un movimiento sísmico sorprendió a los catamarqueños minutos antes de la medianoche del jueves y generó preocupación entre los habitantes de las zonas donde fue percibido. El temblor se produjo a las 23:44 y alcanzó una magnitud de 2,8, de acuerdo con la información que el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) incorporó a su página oficial.

La actualización del organismo nacional se conoció recién hace minutos y es ahora cuando se difundieron los datos técnicos que permitieron precisar la magnitud, la ubicación del epicentro y la profundidad del movimiento.

Aunque se trató de un sismo de magnitud 2,8, el temblor fue percibido por habitantes de distintos puntos de la provincia. El registro incluyó a la Capital catamarqueña y a localidades ubicadas en los departamentos Capayán y Fray Mamerto Esquiú, según los datos informados por el organismo.

La percepción del movimiento en diferentes sectores hizo que el episodio llamara la atención durante las últimas horas del jueves, cuando la actividad sísmica quedó registrada oficialmente y comenzó a conocerse su ubicación.

El epicentro se ubicó al noroeste de la Capital

De acuerdo con el reporte del INPRES, el epicentro del sismo se localizó a nueve kilómetros al noroeste de Catamarca y a 65 kilómetros al noreste de Chumbicha.

La referencia geográfica permite ubicar el punto donde se originó el movimiento, mientras que el dato de profundidad aporta otro de los elementos técnicos centrales del registro. En este caso, el organismo indicó que el temblor tuvo una profundidad de cinco kilómetros, una característica consignada junto con la magnitud y las coordenadas relativas del epicentro en la información oficial.

Estos parámetros conforman el registro técnico difundido por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica tras la actualización de su página oficial.

En qué lugares fue percibido

El informe del organismo nacional señaló que el movimiento fue percibido por habitantes de la Capital, Coneta —en el departamento Capayán— y La Tercena, en Fray Mamerto Esquiú.

La referencia a estas localidades permite identificar los sectores desde los cuales se reportó la percepción del temblor. La información difundida por el INPRES incluyó tanto a la ciudad capital como a poblaciones ubicadas en los dos departamentos mencionados.

En particular, Coneta fue una de las localidades señaladas dentro de Capayán, mientras que La Tercena apareció entre los puntos donde también se sintió el movimiento, en jurisdicción de Fray Mamerto Esquiú. De esta manera, el registro no quedó limitado al área inmediata del epicentro, sino que incluyó distintos lugares de la provincia en los que los habitantes advirtieron el temblor durante la noche.

La actualización oficial del INPRES

La información se conoció a través de la página oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que actualizó sus datos horas después del movimiento ocurrido a las 23:44 del jueves.

El reporte permitió establecer la magnitud de 2,8, la profundidad de cinco kilómetros y la ubicación del epicentro en relación con Catamarca y Chumbicha. También consignó los lugares donde el fenómeno fue percibido.

Ahora bien, el organismo nacional a esta hora reporta que casi una hora después del sentido en Catamarca, otro fenómeno igual pero de 2.5 en Mendoza. Y este viernes el más fuerte fue de 5.1 en Chile, más precisamente a 650 km al Noroeste de San Salvador De Jujuy; 697 km al Noroeste de Salta y 119 km al Noreste de Iquique.