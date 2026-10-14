El Garrahan realizó una cirugía innovadora en una bebé de siete meses

El Hospital Garrahan realizó una cirugía innovadora destinada a mejorar la condición cardíaca y la calidad de vida de una bebé de siete meses que presenta una miocardiopatía dilatada severa, una afección que comprometía el funcionamiento de su corazón. La intervención consistió en una ligadura de la arteria pulmonar, una técnica quirúrgica que, en este caso, se aplicó con un objetivo novedoso dentro de la atención médica pediátrica.

El procedimiento representa un avance en las estrategias disponibles para abordar enfermedades cardíacas graves durante los primeros meses de vida. Según la información difundida, se trata de la primera vez que esta técnica se realiza con ese objetivo en Argentina y Latinoamérica, lo que marca un antecedente en el campo de la cirugía cardíaca pediátrica de alta complejidad.

La intervención fue llevada adelante por profesionales del hospital, que utilizaron esta alternativa quirúrgica para buscar una mejora en la condición de la paciente. La miocardiopatía dilatada severa que presenta la bebé afecta directamente la capacidad del corazón para cumplir con su función de bombear sangre con la fuerza necesaria, una situación que puede provocar insuficiencia cardíaca avanzada.

En ese contexto, la cirugía apunta a mejorar el funcionamiento cardíaco y, como consecuencia, contribuir a una mejor calidad de vida. La incorporación de esta estrategia amplía las posibilidades de tratamiento para pacientes pediátricos que atraviesan enfermedades cardíacas de gran gravedad.

Qué es la ligadura de la arteria pulmonar

La ligadura de la arteria pulmonar, también conocida como cerclaje o banding de la arteria pulmonar, es una técnica quirúrgica paliativa que consiste en colocar una banda o cinta sintética alrededor del tronco principal de esa arteria.

Entre los materiales que pueden utilizarse se encuentra el teflón. La banda se coloca con el propósito de restringir y disminuir el flujo sanguíneo excesivo que se dirige hacia los pulmones. Esta técnica se emplea principalmente en recién nacidos y lactantes que presentan defectos cardíacos capaces de provocar un cortocircuito de izquierda a derecha. Esta alteración puede generar una hipercirculación pulmonar, es decir, un exceso de sangre que llega a los pulmones.

Cuando el flujo sanguíneo pulmonar es demasiado elevado, los vasos de los pulmones pueden quedar expuestos a condiciones que favorecen la aparición de lesiones. Por ese motivo, uno de los objetivos de esta intervención es reducir el exceso de circulación y evitar que se produzca un daño irreversible en esos vasos.

Entre las complicaciones que se busca prevenir se encuentra la hipertensión pulmonar, una condición vinculada con el aumento de la presión en la circulación de los pulmones.

La ligadura funciona, de esta manera, como una herramienta para regular el flujo sanguíneo pulmonar en determinadas enfermedades cardíacas. Su carácter paliativo responde a que busca modificar las condiciones de circulación para contribuir al manejo de la enfermedad, sin que ello implique necesariamente corregir de manera definitiva el defecto cardíaco de origen.

En el caso de la bebé atendida en el Garrahan, la técnica fue utilizada con un objetivo específico y novedoso: mejorar su condición cardíaca frente a una miocardiopatía dilatada severa.

Miocardiopatía dilatada severa

La enfermedad que afecta a la paciente es una miocardiopatía dilatada severa, una afección grave del músculo cardíaco, conocido como miocardio. Esta patología se caracteriza por el estiramiento y adelgazamiento del músculo del corazón, especialmente en el ventrículo izquierdo. Como consecuencia de esos cambios, el órgano pierde capacidad para bombear sangre con la fuerza necesaria para responder a las demandas del organismo.

El deterioro de esa función puede derivar en una insuficiencia cardíaca avanzada. En estas circunstancias, el corazón tiene dificultades para impulsar la sangre de manera adecuada, lo que convierte a la enfermedad en un cuadro de especial complejidad cuando afecta a un bebé de pocos meses de vida.

La gravedad de la miocardiopatía dilatada exige abordar el problema desde una perspectiva que contemple las alteraciones del funcionamiento cardíaco y las posibilidades de intervención disponibles. En este escenario se inscribe la cirugía realizada por el equipo médico del Hospital Garrahan.

La paciente, de siete meses, fue sometida a la ligadura de la arteria pulmonar con el propósito de mejorar su condición. La aplicación de esta técnica con esa finalidad constituye el aspecto innovador del procedimiento, de acuerdo con la información proporcionada por la institución.