El gobierno de Santiago del Estero desmintió al papá que cruzó con su hija en brazos

Luego de las críticas y de que se hiciera viral un video que muestra a un padre desesperado cargando a su hija de 12 años con cáncer para poder llegar a su hogar en Santiago del Estero, después de realizar su tratamiento oncológico en Tucumán, el gobierno de Gerardo Zamora salió al cruce, desmintiendo lo contado por los progenitores de la niña.

Fue el Ministro de Gobierno y Seguridad de Santiago del Estero, Marcelo Barbur, quien, contrariamente a lo que dijo la familia, sostuvo que el papá "no caminó con ella 5 kilómetros, caminó 70 metros", y que "la autorización de ingreso estuvo a los 20 minutos".

El lunes, Abigail junto a sus padres, Carmen y Diego, regresaban de Tucumán a Santiago del Estero, donde residen. El padre, en declaraciones a varios medios, ayer señaló que las autoridades los retuvieron en un control de Covid 19 en Termas de Río Hondo, solicitándole un permiso especial de circulación de Santiago del Estero para continuar el viaje.

Según detalló, luego de estar dos horas bajo el sol y con el malestar de la niña, el hombre decidió cargarla en brazos y pasar a pie de una provincia a la otra, imagen que quedó registrada en un video que se volvió viral.

"La familia volvía en un auto alquilado por la municipalidad de Termas de Río Hondo, a las 14 horas, cuando se presentan en el puesto caminero se le solicita la documentación como cualquier persona que quiere ingresar en la provincia", explicó hoy a TN Barbur quien defendió el accionar de la policía.

El funcionario señaló que ellos no tenían ninguna documentación por lo que "en el puesto caminero, le preguntaron al comité (de crisis provincial)" y a "los 20 minutos dieron la autorización". En ese interín, según Barbur, los padres y la niña "ya habían ingresado caminando y recorrieron 70 metros, no cinco kilómetros, y se habían sentado en un asiento de un quiosco".

El ministro aseguró que cuando se aprobó el ingreso del vehículo, la familia estuvo "cinco minutos en el quiosco, el auto los retiró y continuaron su camino" dentro de la provincia.

Consultado sobre si fue correcto el accionar de la policía, teniendo antecedentes gravísimos como el caso de Solange Musse, quien falleció en agosto en Córdoba sin poder ver a su padre retenido en el límite provincial, Barbur dijo que "lo correcto es que la familia debería haber sacado el salvoconducto de salud al tratarse de una pequeña con problemas de salud; eso le permite poder circular con rapidez". Y recalcó que "esa es la primera falla" que ve en el caso y que la documentación es "súper accesible".

También se había referido a este caso el Intendente de Termas de Río Hondo, Jorge Mukdise, que aseguró "el video me causo muchísima indignación, esto fue un error gravísimo que a todos nos duele", al tiempo que no encontró explicación al accionar de la policía. "Llama la atención la actitud o cómo fue que interpretó la consigna el agente en ese momento, es claro que se trató de un error".

En declaraciones a La Nación, Mukdise señaló que habló con el padre de Abigail y le dijo que se trató de " un error que nos duele a todos".

El padre de Abigail explicó ayer a LN+ que, cuando llegaron al puesto policial,la niña "se puso nerviosa" ante la negativa de los policías para que puedan volver a su hogar.

Por su parte, Matilde, la mamá de la niña, contó en declaraciones periodísticas que Abigail quedó con una crisis de nervios luego de lo vivido, y muchos dolores. "Cada vez que se despierta lo único que dice es: ese policía malo, mamá, que no me deja pasar para ir a mi casa"

Por su parte, Daniel reiteró que "no nos comprendían y no nos dejaban pasar, y mi hija lloraba. Pasaron 20, 40 minutos y no me daban una solución. Pasó una hora y no me daban solución, nada. Seguí esperando hasta que decidí levantarla y llevarla caminando".