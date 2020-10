El Hotel Casino Catamarca habilitó los juegos online y es el único autorizado en la provincia

Optimizar servicios y generar opciones en un rubro que no ha dejado de tener fieles clientes. Son las premisas con las que se maneja el Hotel Casino Catamarca. Tras el parate obligado que planteó la pandemia a sus salas de juego, vino en junio una reapertura con el reacondicionamiento de aquellas, bajo un estricto protocolo que giró en torno a cuidar la seguridad de sus clientes y empleados. Las pautas que se establecieron resultaron ser un modelo para provincias vecinas, quienes lo tomaron para poder reabrir sus propios casinos.

Ahora, se abre una nueva etapa con la autorización del casino online, modalidad que se habilitó a principio de este mes y que, según comentó el gerente, Alejandro Casas Doering, va en crecimiento.

La modalidad de acceso vía una página web (www.punto.bet) exige por protocolo de la ex-Caja de Prestaciones Sociales, que cada usuario registre sus datos. Y se debe agregar, como importante, que los jugadores estrictamente deben ser no solo mayores de edad, sino también registrar domicilio en Catamarca.

La concesión oficial de este servicio para el Hotel Casino es parte de un proceso de meses que se puso en marcha para lograr revertir la crisis económica que afectaba no solo a este sector.

Casas Doering aseguró que, de esta manera online, los clientes pueden acceder a “un juego seguro en la comodidad de sus hogares y los ganadores cobran sus premios con el respaldo no solo de la página, sino de la empresa”. En este punto, comentó que, días atrás, un jugador se llevó 600 mil pesos en la ruleta e, inmediatamente, al hacerse presente en el casino, cobró la cifra sin ningún tipo de inconveniente.



Modalidad

Para poder jugar, solo hay que acceder a la web y allí los usuarios deberán registrar sus datos, para asegurar la edad y domicilio. La empresa, en el momento, genera un bono de bienvenida por un valor de $ 500, con la aclaración que es un valor jugable y que no se puede cobrar. El otro bono es de la primera carga, que reintegra la cantidad de dinero que el cliente hizo en su primer juego o carga, pero esto tiene un tope de $ 2.000. “Si el jugador carga $ 2.000, el sistema te regala el mismo monto. Si carga $ 3.000, se regalan $ 2.000. Tanto el bono 'Primera carga' como el de 'Bienvenida', no se pueden jugar. La idea es que el cliente juegue y conozca la plataforma”, detalló el gerente del Hotel Casino.

Respecto de la carga del efectivo, este puede ser de manera presencial por Mercado Pago.